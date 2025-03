Nel corso del suo nuovo podcast, Fuori dalla Bolla, Marracash si scaglia contro Chiara Ferragni e Fedez. Ecco le dichiarazioni del rapper, che in passato è stato protagonista di un dissing con il suo collega.

Le parole di Marracash

In queste ultime ore a tornare al centro dell’attenzione è stato Marracash. Come di certo in molti sapranno il rapper ha appena lanciato il suo nuovo podcast, Fuori dalla Bolla, e proprio nel corso di una delle puntate dello show ha parlato di Chiara Ferragni e di Fedez, scagliandosi contro l’ex coppia social più famosa di sempre. Come è noto, già qualche anno fa il cantante era stato protagonista di un dissing con il suo collega, con cui i rapporti non sono mai stati idilliaci. Adesso dunque l’artista torna a parlare dei Ferragnez e facendo una lunga analisi su Chiara e Federico afferma:

“Al di là della truffa vera e monetaria, i panettoni, i bambini… la truffa lì era la storia d’amore. La vera truffa, che poi era alla base di tutto quel meccanismo, è vendere. Io trovo quella cosa lì criminale. Vendere ai ragazzi un concetto d’amore che non esiste o che comunque è molto più sfaccettato, molto più complesso, molto più difficile. La gente dovrebbe impararlo anche per non avere delle aspettative altissime”.

Ma non è finita qui. Proseguendo il suo attacco contro Chiara Ferragni e Fedez, Marracash aggiunge: “Tu basi tutto il tuo business su vendermi una famiglia perfetta che poi la gente sogna di avere e che non ha, perché non esiste nella realtà e non lo è neanche la loro. Lo sappiamo tutti. Quella cosa lì è tipo criminalità subdola che non ha a che fare con i soldi e che però a me personalmente mi indigna di più”.

Attualmente né Chiara né Fedez hanno replicato alle dichiarazioni del rapper e non è chiaro se nelle ore a venire decideranno di intervenire.