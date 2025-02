Ieri sera su Rai 1 è andata in onda la tradizionale puntata del DietroFestival, che ha mostrato alcune immagini inedite provenienti dal backstage dell’Ariston. A essere protagonisti di una simpatica scenetta nel dietro le quinte sono stati anche Elodie e Achille Lauro.

Elodie e Achille Lauro nel dietro le quinte dell’Ariston

Si è da poche ore concluso il Festival di Sanremo 2025, che quest’anno ci ha regalato tantissime emozioni. Tra i protagonisti della kermesse musicale ci sono stati anche Elodie e Achille Lauro, che sul palco dell’Ariston hanno presentato i brani Dimenticarsi alle 7 e Incoscienti giovani. Entrambi gli artisti hanno avuto un ottimo successo e in questi giorni in tanti stanno ascoltando le loro canzoni. I due nel mentre hanno anche attirato l’attenzione in occasione della quarta puntata del Festival della canzone italiana, quella delle cover e dei duetti.

La Di Patrizi e Lauro hanno infatti deciso di esibirsi insieme e hanno così proposto una rivisitazione di due celebri brani: A mano a mano di Riccardo Cocciante e Folle città di Loredana Bertè. Sul palco gli artisti hanno mostrato una grandissima complicità, conquistando tutti i telespettatori e tutti i presenti in Teatro.

Ieri sera intanto su Rai 1 è andata in onda la tradizionale puntata del DietroFestival, che ha mostrato alcuni retroscena inediti dal backstage di Sanremo 2025. A essere protagonisti di una simpatica scenetta nel dietro le quinte sono stati anche Elodie e Achille Lauro. Andiamo a vedere cosa è accaduto. Tutto è iniziato quando uno degli addetti a lavori, prima che i due salissero sul palco, rivolgendosi ai cantanti ha affermato: “Limoneranno”. Non è tardata così la reazione della Di Patrizi e di Lauro. Proprio l’ex allieva di Amici di Maria De Filippi ha infatti affermato: “Macché. Io sono fidanzata felicemente”.

La simpatica scenetta ha strappato un sorriso agli utenti e il video del momento ha fatto il giro del web.