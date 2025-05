In occasione del Gran Premio di Monaco, Fedez ha sfoggiato un orologio extra lusso dal prezzo esorbitante, che non immaginate nemmeno! Ecco quanto costa.

Il prezzo dell’orologio di Fedez

Si rinnova per Fedez la tradizione con il Gran Premio di Formula 1 a Monaco, nonostante i tanti impegni lavorativi. Lo scorso anno l’abbiamo visto in compagnia di Garance Authié. Stavolta il rapper ha fatto parlare di sé per un altro motivo: il suo orologio extra lusso dal costo esorbitante.

L’ex marito di Chiara Ferragni, è arrivato nel Principato di Monaco con qualche giorno di anticipo rispetto all’inizio ufficiale del Gran Premio di Formula 1. Ha colto l’occasione per concedersi una breve vacanza all’insegna del lusso e del relax, soggiornando a bordo di uno yacht privato, come già aveva fatto nella stagione precedente. Tra party esclusivi, incontri mondani e momenti di svago, Fedez ha attirato l’attenzione anche per un dettaglio decisamente particolare. Quale? Un orologio di lusso al polso, dal design originale e con un cinturino rosa acceso, che ha immediatamente fatto discutere sul web.

Grande appassionato di orologi di alta gamma, Fedez ha sfoggiato un cronografo sportivo firmato Richard Mille, uno dei marchi più prestigiosi e costosi nel panorama dell’orologeria internazionale. Come riportato da Fanpage.it, il modello in questione è il sofisticato RM 65-01 sdoppiante automatico, realizzato con una cassa in Carbon TPT e vetro zaffiro per il quadrante. Si tratta di un pezzo estremamente tecnico e raffinato, arricchito da un cinturino rosa che contribuisce a renderlo ancora più riconoscibile e distintivo.

Ma quanto costa un orologio del genere come quello di Fedez? Stando a quanto si apprende, il valore di mercato del Richard Mille RM 65-01 si colloca in una fascia di prezzo compresa tra i 379.000 e i 397.000 euro, a seconda delle configurazioni e delle eventuali personalizzazioni. E proprio quest’ultimo dettaglio sembra essere il caso di Fedez.

Per chi non sapesse, infatti, il cinturino rosa e l’unicità del pezzo suggeriscono infatti che si tratti di un modello personalizzato, difficilmente reperibile negli e-commerce tradizionali. Non a caso, è considerato uno dei segnatempo più complessi mai prodotti dalla maison svizzera.