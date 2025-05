Stando a quanto fa sapere Gabriele Parpiglia, sembrerebbe che Chiara Ferragni, dopo la presunta rottura con Giovanni Tronchetti Provera, abbia un flirt con un amatissimo personaggio del mondo dello spettacolo.

Le ultime voci di corridoio su Chiara Ferragni

Da sempre la vita privata e sentimentale di Chiara Ferragni è al centro dell’attenzione mediatica. Dopo la separazione da Fedez, l’imprenditrice digitale è stata in diverse occasioni protagonista del gossip italiano e solo negli ultimi mesi si è a lungo discusso di lei. L’influencer si è infatti legata a Giovanni Tronchetti Provera e la relazione, seppur non ufficializzata mai sui social, ha attirato l’attenzione del web. I due, che nel corso del tempo sono stati beccati più volte insieme, di recente però si sarebbero allontanati e c’è chi giura che la storia sia giunta al capolinea.

Chiara tuttavia non hai mai commentato i gossip sul suo conto e al momento non è chiaro cosa stia accadendo con esattezza. In attesa di saperne di più in merito, nelle ultime ore a farsi largo in rete è stata una nuova indiscrezione, che sta già lasciando tutti a bocca aperta. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Stando a quanto fa sapere Gabriele Parpiglia tramite la sua newsletter, dopo la presunta rottura con Tronchetti Provera, Chiara Ferragni avrebbe un nuovo flirt, stavolta con un famoso volto del mondo dello spettacolo. Di chi parliamo? Nientemeno che di Cristiano Caccamo. Secondo il ben informato giornalista, sembrerebbe che gli incontri siano avvenuti per lo più a casa dell’attore. Ma non solo. Parpiglia fa anche sapere di aver raggiunto una cara amica di Caccamo, chiedendole conferma del presunto flirt. La persona in questione tuttavia avrebbe preferito rimanere in silenzio. Sempre come sottolinea Gabriele, già lo scorso giugno Chiara e Cristiano erano stati avvistati insieme e pare che “il rapporto tra i due non si è mai spento”.

Naturalmente vi invitiamo a prendere con le pinze questi gossip. A oggi infatti né la Ferragni né Caccamo sono intervenuti per commentare i pettegolezzi, che al momento dunque non hanno trovato conferma. Siamo in ogni caso a completa disposizione dei diretti interessati qualora volessero rilasciare delle dichiarazioni.