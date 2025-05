Domenica 25 maggio 2025 va in onda l’ultimo appuntamento della settimana di Affari Tuoi. Ma quanto hanno vinto stasera al gioco dei pacchi? Scopriamolo insieme.

Quanto hanno vinto ad Affari Tuoi?

Un nuovo appuntamento con Affari Tuoi è andato in onda stasera, domenica 25 maggio 2025. Dopo la partita non fortunata di Valeria, a giocare con Stefano De Martino dopo 29 puntate questa sera è stata Elena Sofia del Friuli Venezia Giulia.

Elena Sofia viene da Campoformido, in provincia di Udine, e sogna di fare l’operatrice umanitaria. “Il mio sogno è andare sul campo per restituire un po’ la fortuna che mi è stata data per essere nata nella parte agiata del mondo e per fare del bene a chi non ha avuto le mie stesse possibilità“, ha spiegato tra gli applausi del pubblico. Al suo fianco c’è la sorella Elisa. Il pacco avuto in donazione dalla sorte è quello con il numero 14.

Si parte, come di consueto, con i primi sei tiri. Subito fuori tre pacchi blu: 200, 5 e 0€. Seguono 30.000 e 75.000 euro. Il primo giro si conclude con l’uscita del premio massimo del valore di 300.000 euro. Si arriva alla prima chiamata del Dottore con una situazione di assoluta parità.

La prima offerta vale 25.000 euro che però non stuzzica Elena Sofia, che decide di proseguire con il gioco. Il secondo giro inizia con l’uscita di scena del pacco da 15.000 euro, a cui seguono quelli da 20.000. Per fortuna il giro si chiude con l’eliminazione dal tabellone del premio da 50€.

Alla seconda chiamata del Dottore arriva la proposta del cambio, prontamente rifiutata dalla concorrente. Ma quanto ha vinto Elena Sofia stasera ad Affari Tuoi? A breve avremo la nostra risposta. Intanto la partita prosegue con l’apertura di altri tre pacchi.

Bruciati altri 5.000 euro. Escono anche i premi da 1€ e, purtroppo, quello da 50.000 euro. Terza telefonata per Elena Sofia quando restano solo tre pacchi rossi ancora in gioco.

Quanto ha vinto Elena Sofia ad Affari Tuoi?

Si ritorna alle offerte e il Dottore propone alla pacchista di andare via con 25.000 euro. Tritato però l’assegna, Elena Sofia sceglie di proseguire la sua partita ad Affari Tuoi. Un solo tiro da fare ed è quello da 20€.

Il Dottore chiama nuovamente Stefano De Martino, questa volta per proporre un cambio. L’aspirante operatrice umanitaria sceglie però di tenere ancora il suo pacco. Un solo tiro da fare, effettuato dalla sorella della concorrente. Purtroppo Elisa pesca il pacco contenente 100.000 euro.

Sono rimasti solo due rossi ancora in gioco contro quattro blu. Il Dottore è in vantaggio e si gioca la prossima mossa a carte. Pescata la carta del cambio ma Elena Sofia decide di non mollare il suo pacco. Anche questa volta c’è solo un tiro da fare e viene eliminata la gubana, piatto tipico della serata.

Squilla di nuovo il telefono. Si torna a parlare di offerte: per un tiro il Dottore offre 19.000 euro. Elena Sofia punta però a qualcosa di più e sceglie di tritare l’assegno. Eliminati anche i 10.000 euro. Resta un solo rosso, quello da 200.000 euro.

Ennesima chiamata del Dottore con la proposta di un cambio. Questa volta però Elena Sofia sceglie di lasciare il suo 14 per prendere il numero 11. Il pacco appena lasciato conteneva Gennarino, la mascotte a quattro zampe del programma.

Due blu e un rosso (da 200.000 euro) restano in gioco. L’offerta del Dottore si alza e arriva a 36.000 euro. Elena Sofia decide di fermarsi e accettare l’offerta! Nel suo pacco ce ne erano solo 100€!

Perciò se vi state chiedendo quanto hanno vinto stasera ad Affari Tuoi adesso abbiamo la risposta: la concorrente del Friuli Venezia Giulia ha vinto 36.000 euro.