L’accaduto tra Fedez e il fan ha fatto il giro del web: cosa è successo

A Porto Cervo, durante una serata, Fedez non ha reagito bene nei confronti di un fan che lo stava riprendendo da vicino con il cellulare. Il gesto, immortalato in un video poi diventato virale su TikTok, ha acceso il dibattito online e la reazione del rapper sta facendo parecchio rumore…

Fedez si arrabbia con un fan che lo riprende

Durante una serata in un noto locale di Porto Cervo, in Sardegna, Fedez è stato protagonista di un episodio che ha fatto rapidamente il giro dei social. Il rapper, presente a un evento all’aperto in un contesto piuttosto affollato, ha avuto un momento di tensione con un fan. Quest’ultimo lo stava riprendendo molto da vicino con il cellulare.

Il video dell’accaduto, pubblicato su TikTok e diventato virale in poche ore, mostra Fedez mentre ha provato ad allontanare il fan prima con una manata, poi sembra quasi fare cenno “No”, come a dire di non volere essere ripreso e poi con quello che sembra essere un calcio.

Il filmato è breve — dura circa 11 secondi — e quindi manca di un contesto chiaro. Tuttavia, si nota che Fedez ha in mano una birra, un ventaglio e il proprio iPhone, probabilmente per registrare o documentare l’evento.

Attorno a lui, molte persone lo stavano riprendendo con i cellulari, tra cui anche il ragazzo coinvolto, che si è avvicinato in modo piuttosto diretto. A quel punto, il rapper ha mostrato evidenti segni di fastidio e sembra avergli intimato di smettere, prima di reagire…

La reazione ha sollevato un acceso dibattito online. C’è chi difende Fedez, sottolineando quanto possa essere invadente e sfiancante essere costantemente sotto l’occhio delle fotocamere. D’altra parte, molti utenti hanno giudicato eccessiva la risposta dell’artista, che rimane comunque un personaggio pubblico, abituato a vivere sotto i riflettori.

È importante ricordare che eventi di questo tipo, seppur comprensibilmente irritanti per chi li subisce, sono in parte prevedibili quando si è riconoscibili agli occhi delle persone. Al momento, Fedez non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sull’accaduto (rispetto a quanto fatto dopo una sua storia Instagram), ma non è escluso che possa farlo nei prossimi giorni per chiarire la dinamica e motivare la sua reazione.