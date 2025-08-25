Fedez ha deciso di non lasciar correre e ha spiegato il significato del video con il filtro e la frase “L’amore è cieco”. Era davvero riferito a Giovanni Tronchetti Provera, attuale compagno dell’ex moglie Chiara Ferragni, come pensano alcuni? Ecco cosa ha detto il rapper senza troppi giri di parole…

La risposta piccata di Fedez

“No. Non era riferito a nessuno. È un c***o di filtro. Ciao.” Così, senza mezzi termini, Fedez ha deciso di chiudere il chiacchiericcio che l’ha visto protagonista nelle ultime ore. Il rapper ha replicato con una Instagram story secca e infastidita, riferendosi al video postato che, secondo molti utenti, sarebbe stato una frecciatina rivolta a Giovanni Tronchetti Provera, il nuovo compagno dell’ex moglie Chiara Ferragni.

Storia Instagram – Fedez

Ma cosa era successo esattamente? Appena due giorni fa Chiara Ferragni ha ufficializzato la sua nuova relazione, pubblicando la prima foto social con Giovanni. Un post che ha subito fatto il giro del web e diviso l’opinione pubblica. Ma ha fatto capire come l’influencer ha davvero voltato pagina.

Nella serata di ieri, poi, Fedez ha pubblicato una storia insieme alla fidanzata Giulia Honegger. Lui con un filtro che deforma il volto in modo caricaturale ha accompagnato il tutto con una frase: “L’amore è cieco”. Nel medesimo video ha taggato la sua attuale compagna.

Il tempismo con cui è stato fatto questo gesto, ha fatto pensare ad alcuni fosse una frecciata alla fisicità di Tronchetti Provera. Ma Fedez ci ha tenuto a far sapere che no, non è così!

Il rapper, sempre all’umorismo e a contenuti leggeri sui social, ha chiarito che si trattava semplicemente di un gioco con i filtri, senza alcun doppio senso o messaggio nascosto.. Ma quando di mezzo ci sono Fedez e Chiara Ferragni, anche una leggerezza del genere diventa motivo di chiacchiere!