Mirko Brunetti è finito di nuovo sotto accusa. Alcuni utenti hanno insinuato che lui avesse già una “sostituta” pronta dopo la rottura con l’ex Perla Vatiero. Lui, però, stizzito ha risposto per le rime.

La replica di Mirko Brunetti

Il suo volto è ormai noto agli amanti dei reality, soprattutto dopo la lunga e travagliata relazione con Perla Vatiero. Mirko Brunetti, protagonista prima di Temptation Island e poi del Grande Fratello, torna al centro dell’attenzione per un nuovo sfogo social.

Dopo la fine della sua storia con Perla Vatiero – chiusa definitivamente ad agosto 2024 dopo un breve riavvicinamento – Mirko Brunetti ha trovato una nuova serenità accanto a Silvia Ghio, conosciuta in un corso di recitazione a Roma. Ma il passato continua a bussare alla porta.

Nelle ultime ore, una segnalazione riportata da Deianira Marzano ha riacceso le polemiche. Una follower ha notato alcune storie Instagram di Silvia che mostrano una romantica camera d’albergo addobbata con palloncini e cuori, insinuando che i due stessero festeggiando il loro anniversario. Da lì, l’accusa: Mirko, secondo alcuni utenti, avrebbe avuto una nuova relazione “pronta” subito dopo la rottura con Perla.

A quel punto, Mirko Brunetti ha risposto con forza attraverso i suoi canali social, smentendo categoricamente: “Ah rega ma dopo un anno ma non ve siete stufate di racconta cazzate? Esistono anche le cose normali nella vita. E quella tra me e Silvia è bella proprio perché normale. No ma lo dico per voi perché fate ridere tutti. Fa ridere sopratutto chi, per hype, ancora deve per forza trovare il marcio anche dove non c’è”.

Storia Instagram Mirko Brunetti

Poi ha aggiunto con un’altra precisazione: “Magari l’avessi conosciuta prima. Comunque l’anniversario è a dicembre. Dai andiamo avanti tutti”. Una risposta quella di Mirko Brunetti che sembra volere essere una chiusura definitiva con le polemiche e anche, probabilmente, con il passato. Questione chiusa?