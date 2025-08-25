Sui social Fedez ha pubblicato una storia che in tanti hanno interpretato come una frecciata a Giovanni Tronchetti Provera

Fedez ha pubblicato una storia su Instagram con filtro grottesco e la scritta “L’amore è cieco”, scatenando il gossip. Il tempismo è sospetto e qualcuno crede sia riferito all’attuale compagno della sua ex Chiara Ferragni, Giovanni Tronchetti Provera.

La presunta frecciatina di Fedez

Fedez non smette di far parlare di sé, ma stavolta non per la sua relazione e tantomeno per la sua musica. Questa volta il protagonista è un video su Instagram che, secondo molti fan e utenti dei social, sarebbe una frecciatina neanche troppo velata a Giovanni Tronchetti Provera, attuale compagno della sua ex moglie Chiara Ferragni.

Tutto è partito pochi giorni fa, quando Chiara ha ufficializzato via social la sua nuova relazione con Giovanni, pubblicando una foto di coppia sorridente e rilassata. Il post ha raccolto migliaia di like e commenti, con grande entusiasmo da parte dei follower, che sembrano apprezzare la nuova fase sentimentale dell’influencer. Anche se altri non hanno mancato occasione di criticarla.

Ma a colpire ora sembra essere la mossa social di Fedez. Il rapper ha condiviso una storia su Instagram che ha subito fatto insospettire il popolo della rete. Come mostrato il cantante ha utilizzato un filtro che deforma il viso (occhi strabuzzati, doppio mento e denti sporgenti) accompagnato dalla scritta: “L’amore è cieco”, taggando anche l’attuale fidanzata Giulia Honegger, lì al suo fianco.

Un video che a prima vista può sembrare solo un momento ironico, ma che in molti hanno letto come una frecciatina diretta a Tronchetti Provera. Il tutto a pochi giorni dalla loro uscita ufficiale.

Quando scopri che la tua ex si è fidanzata e ha pubblicato sui social la foto innamoratissima insieme col suo nuovo amore.#Fedez #chiaraferragni pic.twitter.com/vqxdBJOzdG — Pietro Diomede (@PDUmorista) August 25, 2025

Il web si è diviso ma i più sono convinti che le parole di Fedez siano indirizzate proprio all’attuale compagno di Chiara Ferragni e alla sua fisicità.

Qualcuno con questa mossa sostiene che il rapper sembra non aver ancora del tutto chiuso con le stoccate (più o meno esplicite) legate alla sua ex moglie e alla sua nuova vita. E i social, come sempre, osservano tutto con la lente del sospetto. È pur vero che anche in altre occasioni Fedez ha pubblicato video di questo genere e magari potrebbe anche non esserci alcun collegamento. Intanto lui ha deciso di rispondere.