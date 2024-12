A quanto pare, Giulia De Lellis potrebbe partecipare al Festival di Sanremo in un ruolo ben preciso e se dovesse venire confermata, inoltre, ritroverebbe un suo ex storico e la compagna di un fidanzato dal passato.

Giulia De Lellis ritrova Irama ed Elodie a Sanremo 2025

Sappiamo, in base a quanto riportato da Dagospia, che Giulia De Lellis potrebbe approdare a Sanremo 2025 in un ruolo già definito. L’influencer, infatti, dovrebbe essere inserita alla conduzione del DopoFestival con il già confermato Alessandro Cattelan e Selvaggia Lucarelli.

Il suo compito sarebbe quello di commentare gli outfit dei concorrenti in gara, degli ospiti e di tutti coloro che saliranno sul palco dell’Ariston. I più attenti, però, hanno già calcolato che se questo lavoro dovesse venire confermato l’influencer non incontrerebbe solo l’attuale compagno ma anche due persone legate alla sua vita passata.

Questo perché Giulia De Lellis ritroverà il fidanzato Tony Effe ma anche l’ex compagno Irama ed Elodie, oggi fidanzata con l’ex Andrea Iannone. Tutti i personaggi citati, così come Giulia De Lellis, sono andati avanti con le proprie vite. Di conseguenza, anche se il pubblico potrebbe aspettarsi del gossip, non succederà nulla per quanto riguarda gli ex fidanzati.

Il pilota come già affermato è felicemente impegnato con Elodie, così come il cuore di Irama sembrerebbe ormai appartenere a un’altra ragazza. L’esperta di beauty, dopo la fine della storia con Carlo Beretta, ha ritrovato il sorriso con il trapper e ormai sembrano essere usciti alla scoperto dopo mesi di voci insistenti sul loro rapporto.

Nel corso della settimana di Sanremo essere avvistati insieme, molto più spesso di quanto accade oggi, la De Lellis insieme al nuovo fidanzato Tony Effe. Ovviamente vi terremo informati con tutti i dettagli e le news del caso.