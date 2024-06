Fedez presenta il nuovo cane Silvio a Vittoria e il loro primo incontro è tutto da ridere (VIDEO)

Social

Andrea Sanna | 21 Giugno 2024

Sui social Fedez ha mostrato il video dell’incontro tra sua figlia Vittoria e il nuovo cane Silvio. Divertito il rapper ha postato sul suo profilo le reazioni della bambina al primo approccio con il cucciolo di Golden retriever.

Fedez presenta il nuovo cane a Vittoria

Come noto ormai da tempo, Fedez ha iniziato la sua nuova vita lontano da Chiara Ferragni e per prima cosa ha cambiato casa, che sta arredando a suo gusto personale con oggetti particolari. E mentre i gossip sul suo conto non sembrano mancare, così come le notizie (non ultima la sua iscrizione a OnlyFans), c’è stato l’atteso incontro tra sua figlia Vittoria e il suo nuovo cane Silvio.

Ebbene Fedez per ricominciare, dato che non ha modo di tenere con sé Paloma, ha deciso di prendere un amico a quattro zampe (sebbene non siano mancate critiche) e dargli un nome piuttosto particolare. Federico dunque dopo averlo portato con sé nella sua nuova dimora e avergli dato il tempo di abituarsi, ha presentato il Golden retriever ai suoi bambini. In particolare in questo caso abbiamo potuto assistere alla reazione di Vittoria.

Fedez presenta Silvio a Vittoria: la reazione pic.twitter.com/RvUPO8bWkt — disagiotv (@disagio_tv) June 21, 2024

Per la prima volta Vittoria ha avuto modo di incontrarlo e come pubblicato dalle storie postate da Fedez su Instagram, tra i due c’è stata subito sintonia. La bambina ha giocato insieme al cucciolo, che resosi conto delle tante attenzioni, ha iniziato a saltellare sul divano. Così la bambina si è sentita di rimproverarlo “Silvio, non si fa”. Poco dopo come mostrato in un secondo video, invece, ha aggiunto: “È un pochino monello”.

La scenetta ha molto divertito Fedez, che nel mentre stava riprendendo il tutto in dei video. Il rapper lo sentiamo ridacchiare e nel primo filmato ha aggiunto anche una didascalia: “Mia figlia che dice ‘Silvio non si fa mi fa’ spaccare”. Un siparietto davvero molto buffo, che i fan hanno trovato davvero irresistibile!