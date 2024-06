Fedez rivela quante auto possiede (e ha praticamente una concessionaria)

Social

Andrea Sanna | 10 Giugno 2024

Fedez

Nel podcast di GrenBaud, Fedez tra le tante cose ha rivelato anche quante auto possiede. E non sono di certo poche!

Ospite del podcast di GrenBaud, Fedez ha confidato quante auto ha in totale. Si tratta nel dettaglio di ben 5 auto, ovvero 3 Ferrari e 2 van. Una di queste è una Ferrari Roma Spider acquistata a fine marzo, un auto regalo che fece molto discutere sul web.

Fedez svela a GrenBaud quante auto ha

Il podcast di GrenBaud con ospite Fedez ci sta offrendo tantissimi spunti e notizie di cui parlare. Se solo nelle scorse ore si è parlato della possibilità di fare ritorno al Festival di Sanremo nel 2025 e non è mancata una frecciata a Chiara Ferragni, c’è un altro aspetto che il rapper ha affrontato nel corso della chiacchierata.

In live Fedez ha risposto alle curiosità di tantissimi utenti, una di queste riguarda le sue auto. Un fan ha domandato al cantante quante macchine ha oggi? Lui non si è tirato indietro e ha risposto:

“Tre, quattro con il van. Che auto sono? Non ricordo i nomi dei modelli. Tre Ferrari e due van. Ah no, sono cinque, scusami. Però un van adesso forse lo vendo”, ha detto tranquillamente Fedez a GrenBaud.

Tra i modelli di automobili, che non ricordava, ce n’è uno recentissimo. A fine marzo Fedez si è auto regalato una Ferrari da sogno. In quel caso si trattava di una Ferrari Roma Spider, che parte da 250 mila Euro e può arrivare a superare persino i 300 mila!

Si tratta ovviamente di vetture molto costose che hanno chiaramente attirato l’attenzione del pubblico. Il video, circolato in rete è stato molto discusso dagli utenti per diversi fattori. C’è chi fa delle battute sul fatto che non ricordi i nomi delle sue macchine e chi, invece, fa ironia sulla disinvoltura mostrata da Fedez nel parlarne. Una cosa è certa: se volete copiarlo anche voi, dovrete mettere mano al portafoglio!