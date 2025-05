Dopo la rissa sfiorata con Blur durante una partita di Kings League, Fedez riceve un Tapiro d’Oro dagli amici di Striscia La Notizia. Ecco cosa è accaduto e le dichiarazioni del rapper.

Tapiro d’Oro a Fedez

In questi giorni a tornare al centro dell’attenzione mediatica è stato Fedez. Come abbiamo visto, durante una partita di Kings League, il rapper ha sfiorato una rissa con Blur e il video del momento ha fatto in breve il giro del web. Tutto è iniziato quando la squadra del cantante, i Boomers, ha contestato alla squadra avversaria, gli Stallions, di aver segnato un punto con un fallo. Quando però l’arbitro ha annunciato di non aver visto irregolarità è scoppiato il caos. I due presidenti si sono affrontati muso a muso in campo e diverse persone sono state costrette a intervenire per separarli. L’accaduto ha ovviamente fatto discutere tutti quanti e in queste ore a rompere il silenzio è stato anche l’artista milanese.

Fedez è stato infatti raggiunto dagli amici di Striscia La Notizia e proprio Valerio Staffelli ha consegnato al rapper un ennesimo Tapiro d’Oro. Il cantante a quel punto ha detto la sua su quanto accaduto con Blur e commentando la quasi rissa ha affermato:

“Un altro Tapiro? Ne ho tantissimi. Non so più dove metterli. Ho usato parole molto forti? So dire e fare di peggio a volte. Dovrei contenermi perché sono un esempio per i giovani? No, ho smesso di esserlo. Non voglio essere d’esempio per nessuno. È un partita di calcio, c’era un po’ di agitazione. Speriamo che da ora in poi si crei un clima un po’ più disteso”.

Sembrerebbe dunque che Fedez abbia già voltato pagina e si sia lasciato l’accaduto alle spalle. Nel frattempo la squadra del rapper ha vinto la partita e ha conquistato un posto per le semifinali di Parigi.