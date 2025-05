Durante una partita di Kings League si è sfiorata la rissa tra Fedez e Blur, che si sono affrontati faccia a faccia in campo. Ecco cosa è accaduto tra i due presidenti.

Fedez vs Blur

In queste ultime ore a tornare al centro dell’attenzione mediatica è stato Fedez. Come in molti sapranno, proprio ieri a Torino si sono giocati i quarti di finale della Kings League Italy. A scontrarsi in campo sono stati i Boomers, la squadra del rapper, e gli Stallions, di Blur. Poco prima che il match si concludesse però è letteralmente scoppiato il caos e i due presidenti hanno sfiorato la rissa. Ma andiamo a scoprire perché e quello che ha accaduto

Allo scadere del secondo tempo il risultato è di 3-2 per la squadra del cantante. Durante i tre minuti di recupero concessi dall’arbitro gli Stallions hanno però segnato per un gol, che in quel momento valeva doppio, superando così i Boomers. Il punto tuttavia è stato contestato da parte del team di Federico, per via di un presunto fallo. Quando però l’arbitro, dopo aver rivisto il momento, ha convalidato il gol, sul campo di gioco è scoppiato il caos.

Fedez, furioso, è infatti sceso dalla tribune, mentre dall’altra parte Blur gli è andato contro. I presidenti se ne sono così dette di ogni e si sono affrontati faccia a faccia. Naturalmente ben presto in molti sono accorsi per separare i due, che hanno sfiorato la rissa. Pur non venendo mai alle mani, la tensione è salita alle stelle. Poco dopo però Federico e Blur sono tornati alle loro postazioni e la partita è proseguita senza ulteriori intoppi.

Clamorosa lite tra #Fedez e #Blur durante la Kings League, ecco il video pic.twitter.com/x2G9AnKcy0 — MondoTV24 (@MondoTV241) May 10, 2025

Nonostante sembrasse finita per i Boomers, la squadra del rapper ha segnato un gol, che anche stavolta valeva doppio, e ha conquistato un posto per le semifinali di Parigi.