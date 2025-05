All’Isola dei Famosi Mario Adinolfi non ha preso bene i commenti di Loredana Cannata, in risposta alle sue parole. Il naufrago si è sfogato in zona nomination.

Mario Adinolfi ha accusato le parole di Loredana Cannata all’Isola dei Famosi

Continua lo scontro tra Mario Adinolfi e Loredana Cannata. Durante la puntata di questa sera dell’Isola dei Famosi, si sono riaccese alcune tensioni tra i due naufraghi, culminate nel momento delle nomination.

Nel corso della trasmissione, i naufraghi hanno scoperto che i quattro compagni esclusi nella prima puntata – tra cui Loredana Cannata – non erano stati eliminati. Avevano, piuttosto, trascorso la settimana su un’altra isola.

A seguito di questa rivelazione, sono state mostrate delle clip in cui i Montecristiani, così ribattezzati, esprimevano le loro opinioni sui compagni, dopo aver ascoltato negli ultimi giorni dei commenti sul proprio conto.

In queste prime clip, Adinolfi aveva espresso perplessità sulla partecipazione di Loredana al reality. Mario ha dichiarato che forse era “inadatta al gioco” a causa delle sue convinzioni crudiste e vegane.

Loredana, in risposta, ha affermato di sentirsi perfettamente in grado di affrontare questa esperienza, probabilmente anche più di lui. Ha infatti sottolineato che almeno lei avrebbe potuto partecipare alle prove fisiche per aiutare il gruppo.

Nel momento delle nomination, Adinolfi, dopo aver sentito queste parole, ha manifestato il suo disappunto nei confronti di Loredana, definendo l’uscita della naufraga “una bast****ta” e percependola come un insulto personale.

“Le parole di Loredana Cannata le ho prese semplicemente come un insulto ingiustificato. […] La chiamerei una bastardata.“

Tuttavia, non ha potuto nominarla poiché Loredana, appena rientrata nel gruppo principale dopo un periodo trascorso sull’Isola di Montecristo, godeva dell’immunità. Vedremo in settimana se, sull’isola insieme, affronteranno l’argomento.

I presupposti non sono dei migliori. Nel momento in cui sono stati annunciati i candidati al televoto, infatti, Mario si è subito rivolto a Loredana dicendo che a detta sua aveva utilizzato delle parole sbagliate e si augurava che in nomination non avesse rincarato la dose.