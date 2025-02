In tanti si saranno domandata quale sia stata la reazione di Fedez al Tapiro d’Oro consegnato da Striscia la Notizia ad Angelica Montini. Ebbene ora abbiamo tutte le risposte!

La reazione di Fedez al Tapiro ad Angelica

A Falsissimo Fabrizio Corona ha rivelato tanti segreti della vita privata di Fedez e Chiara Ferragni, tra cui la presenza di Angelica Montini nella vita del rapper.Il lancio della notizia si è verificato prima della sua partecipazione al Festival di Sanremo 2025 e avrebbe rischiato di rovinare tutto.

Per settimane non si è parlato d’altro e Striscia la Notizia ha non solo consegnato il Tapiro d’Oro a Chiara Ferragni, ma ha provato a fare lo stesso anche con Angelica Montini (seppur con scarsi risultati). Ma in tutto ciò: Fedez come ha reagito quando ha scoperto del premio ad Angelica? Ora abbiamo una risposta.

LEGGI ANCHE: Fedez non voleva che Corona facesse uscire video sui presunti tradimenti di Chiara, la chiamata di fuoco tra i due (VIDEO)

In pochi giorni Fedez si è ritrovato tutta la sua vita e le sue confidenze online, così come quanto successo con Angelica. Questo, come detto, ha generato una crisi in Federico che l’ha portato a pensare a un suo ritiro dal Festival di Sanremo. E proprio mentre si trovava nella città dei Fiori che ha saputo della consegna del Tapiro ad Angelica.

LEGGI ANCHE: Stefano De Martino rifiuta di sfidare Maria De Filippi al sabato

Ad avvisare Fedez sono stati i suoi collaboratori. Lui ha poi avuto modo di leggere la notizia su Panorama, mentre si trovava dietro le quinte del Teatro Ariston, poco prima delle prove. Con lui anche lo Youtuber Alessandro Della Giusta, che ha raccontato tutta la settimana del rapper tra momenti di gioia e crisi profonda.

Fedez nel vedere quelle immagini è rimasto spiazzato e molto dispiaciuto. Tra sé si è chiesto come mai Staffelli sia andato prima da Chiara Ferragni e in seguito da Angelica Montini, senza parlarne con lui: “Ma cosa dite, ma davvero? Ma come?! Scusa, ma poteva venire da me“.

Della Giusta ha provato a rasserenare Fedez, consigliandogli di non pensarci e concentrarsi piuttosto sul Festival. Tutto l’insieme di cose ha quindi portato Federico a pensare seriamente di mollare tutto, come spiegato anche dal creator:

“Posso assicurarvi che Fede era completamente devastato e a pochi giorni dall’inizio di Sanremo pensava di abbandonare. Io fingevo di non essere preoccupato“.

LEGGI ANCHE: Fedez voleva davvero abbandonare Sanremo 2025, spuntano degli audio e una chat

Come detto però tutto il suo team gli è stato vicino, così come la famiglia, il mental coach. Ad avere un peso anche la reazione positiva della sala stampa alla sua esibizione in prova. Così Fedez ha scacciato l’idea di ritirarsi e ha provato a gettarsi alle spalle tutta questa situazione.