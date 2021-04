1 Le scarpe di Fedez

È senza dubbio un periodo d’oro questo per Fedez. Solo poco più di un mese fa infatti il rapper ha partecipato per la prima volta al Festival di Sanremo, in compagnia di Francesca Michielin e sul palco dell’Ariston il duo ha presentato la meravigliosa Chiamami Per Nome. La canzone in breve ha conquistato il pubblico e il web, al punto che i due artisti si sono classificati al secondo posto, ottenendo un successo inimmaginabile. Come se non bastasse qualche giorno dopo, precisamente il 23 marzo, è nata Vittoria Lucia Ferragni, secondogenita di Federico e di Chiara Ferragni. La bambina è già diventata una star sul web ed ha allargato la famiglia Ferragnez.

Nel mentre il rapper sta preparando nuove sorprese per i suoi fan e con ogni probabilità nelle prossime settimane arriverà nuova musica, che è già attesissima. Proprio in queste ore però Federico è finito al centro dell’attenzione mediatica, dopo che sui social ha mostrato la sua ricchissima e mozzafiato scarpiera! Ma scopriamo di più in merito.

Come sappiamo Fedez nel suo attico a City Life ha un’ampia cabina armadio, di cui una parte è dedicata solo ed esclusivamente alle sue numerosissime paia di scarpe. Proprio alcune ore fa il cantante ha deciso di mostrare le sue sneakers sui social, e naturalmente ai fan non sono sfuggiti alcuni dettagli. Alcune rare ed ormai introvabili scarpe di Federico costano infatti più di 20 mila euro e sono il sogno di ogni collezionista, come ad esempio le Nike SB Dunk High Iron Maiden, che sono ormai fuori catalogo. Ma non solo. Nella scarpiera del rapper infatti troviamo diversi modelli di sneakers, tra cui Vans, Nike e Adidas, alcune delle quali sono vere opere d’arte, e per questo conservate sotto teche di vetro.

La collezione di scarpe di Federico non è di certo passata inosservata, e in molti sognano di avere alcuni dei modelli che appartengono al rapper. Nel mentre i fan continuano ad aspettare il nuovo singolo del cantante, che senza dubbio a breve potrebbe stupirci. Non resta che attendere dunque per scoprire cosa accadrà.