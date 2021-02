1 Ecco come sta Fedez dopo la gaffe

Sono state giornate intense, le ultime, per Fedez. Come sappiamo infatti per sbaglio il rapper ha spoilerato sui social alcuni secondi del pezzo inedito Chiamami Per Nome, che Federico presenterà a Sanremo 2021 insieme a Francesca Michielin. A quel punto il web si è diviso e in molti hanno chiesto la squalifica del duo dalla kermesse. Tuttavia solo qualche ora fa è arrivata la decisione definitiva. La Rai e l’organizzazione del Festival, dati anche alcuni precedenti, hanno deciso di non eliminare Federico e Francesca dalla gara. Questo il comunicato ufficiale:

“L’Organizzazione del Festival e la Direzione Artistica di Sanremo 2021, pur esprimendo serio biasimo per l’accaduto, non ritengono di dover prendere alcun provvedimento in merito. La durata dell’interpretazione nel video – postato e successivamente cancellato – risulta infatti essere estremamente ridotta e tale da non svelare di per sé il brano, che non può considerarsi diffuso e che mantiene quindi la caratteristica di novità”.

Tuttavia nonostante la bella notizia negli ultimi giorni Fedez è letteralmente sparito da social dopo la gaffe fatta. In molti si sono così chiesti cosa sia accaduto, e adesso ad aggiornare i fan ci ha pensato Chiara Ferragni. Con una storia pubblicata su Instagram, l’influencer ha svelato che Federico ha la febbre e per questo motivo nelle ultime ore ha deciso di prendersi una pausa dai social, dovendo stare a riposo. Queste le sue dichiarazioni:

“È vivo, ma gli è venuta la febbre (Non è Covid grazie a Dio).

Pare dunque che Fedez sia ammalato e che la sua scomparsa dai social sia più che giustificata. Non resta che augurare al rapper una pronta guarigione.