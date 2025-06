A seguito dei recenti gossip emersi nelle ultime ore, TrigNO rompe il silenzio e rivela come va con Chiara. Ecco cosa ha dichiarato il cantante.

Le parole di TrigNO

Negli ultimi giorni a tornare al centro dell’attenzione mediatica è stato TrigNO. Il giovane artista, dopo aver vinto il circuito canto di Amici 24, ha dato ufficialmente il via alla sua carriera e in queste settimane sta portando la sua musica in giro per l’Italia. Il cantante nel mentre ha rilasciato il suo primo EP, A un passo da me, e allo stesso tempo è partito per un tour instore, durante il quale ha incontrato per la prima volta il pubblico che lo ha sostenuto e supportato durante l’ultimo anno.

Pietro tuttavia è anche finito al centro del gossip e nelle ultime ore qualcosa lo ha portato al centro dell’attenzione mediatica. In rete infatti qualcuno ha parlato di una presunta crisi con Chiara Bacci, dopo uno scambio di like e follow tra il cantante e una misteriosa ragazza. L’ex allievo di Anna Pettinelli tuttavia poco dopo ha smentito le voci di corridoio per poi intervenire sui social con un commento al veleno. Ma non è finita qui.

TrigNO infatti è stato anche il protagonista di una delle ultime puntate di Battiti Live e nel backstage è stato raggiunto dagli amici di Webboh. A quel punto, su domanda diretta, il giovane artista è tornato a rompere il silenzio e ha rivelato come va con Chiara a seguito dei recenti gossip. Pietro così, rasserenando i fan, ha dichiarato: “Come va con l’amore? Va benissimo, siamo felici. Sono felicemente fidanzato”.

TrigNO rivela come stanno le cose con Chiara ora 👀👀 pic.twitter.com/huN6DN4hjm — Webboh (@webbohit) June 19, 2025

Pare dunque che tutto proceda a meraviglia tra i due ex allievi di Amici 24, che sembrerebbero essere ancora unitissimi e innamorati. Al cantante e alla ballerina dunque facciamo un enorme in bocca al lupo.