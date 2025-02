Uno scoop di queste ore, che non era stato ancora svelato, riguarda Tony Effe e Fedez. Pare infatti che il rapper romano in passato abbia avuto una frequentazione con la sorella di Angelica Montini, presunto flirt dell’ex amico. Ciò significa che se le cose fossero andate diversamente i due sarebbero potuti anche diventare parenti!

Fedez e Tony Effe sarebbero potuti essere parenti

Che tra Fedez e Tony Effe non ci sia simpatia dopo gli avvenimenti e dissing degli ultimi tempi, lo sappiamo tutti. Ma c’è un particolare che probabilmente è sfuggito a molti. Se le vicende amorose di entrambi fossero andate in maniera diversa, pensate che i due rapper sarebbero potuti essere… parenti! Sì, avete capito bene.

Tony Effe, infatti, è stato il cognato di Angelica Montini (ex presunto flirt di Fedez). Sembra essere fantascienza, ma vi assicuriamo che è tutto vero. Su TikTok è emerso di un presunto flirt che il cantante romano avrebbe avuto con Veronica, sorella di Angelica che, come detto, pare sia stata legata a Federico in passato.

Ma cosa c’è di vero e quali sono tutti gli indizi a riguardo? Molte testate hanno parlato di Veronica, come vecchia fiamma di Tony Effe. I due si seguono ancora oggi sui social e sembrerebbe che in passato abbiano avuto una relazione. A riportare a galla il pettegolezzo sono sia Webboh che Today:

“Montini sarebbe l’ex fidanzata di Tony Effe e sarebbe andata in Sardegna con De Martino e altri amici, poco dopo la rottura con Tony”.

Stando a quanto si legge da diverse fonti, il presunto flirt tra Tony Effe e Veronica pare risalire al periodo in cui Fedez era il manager della Dark Polo Gang. Proprio in quel periodo i due artisti erano molto legati e collaboravano insieme, facilitando così amicizie e conoscenze tra i vari membri del gruppo.

Pare quindi che la ragazza sia stata un’ex fiamma di Tony Effe e dunque la sorella di lei, Angelica Montini, e il cantante per un periodo sono stati parenti. E, come detto, se le cose fossero andate diversamente oggi sia Tony che Fedez avrebbero potuto essere riuniti e inclusi nella famiglia e diventare cognati a loro volta. Sembra essere il multiverso ma è ciò che si sarebbe verificato. E voi conoscevate questo particolare?