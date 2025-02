Un’ex amica di Fedez nel podcast “Tavolo parcheggio” ha parlato di un presunto tradimento, poi ha ritrattato e non ha firmato la liberatoria per l’intervista.

Oramai è argomento all’ordine del giorno. Quanto successo tra Chiara Ferragni e Fedez a causa di tutte le rivelazioni fatte da Fabrizio Corona nel suo podcast “Falsissimo”, sono motivo di grandi discussione sui social.

Di questo nel seguito e ascoltato podcast “Tavolo parcheggio”, condotto da Gianmarco Zagato e Nicole Pallado, se ne è parlato. La questione è stata affrontata dai due influencer, che sono riusciti a intervistare un’ex amica di Fedez. Ma non è andato come avevano previsto. Come mai? Scopriamolo insieme!

I conduttori hanno presentato tale “Coraline”, ma non sappiamo se si tratti del suo nome vero o di fantasia. Prima di farle la domanda, però, Nicole Pallado ha fatto un preambolo, in cui ha rivelato di essere a conoscenza di un presunto tradimento di Fedez.

“Quattro anni fa circa, una persona che io conosco, una persona che conosce anche Gian e che conosci anche te (riferendosi all’ospite), che è di Milano mi ha confessato che dopo un episodio di Muschio Selvaggio c’è stato qualcosa con Federico. Io ho sempre creduto a metà a questa cosa finché non avessi avuto Federico davanti che mi confermava…”.

A questo punto l’ospite in questione ha voluto dire la sua su Fedez e ha raccontato la sua versione dei fatti. La ragazza ha dichiarato che prima pensava di essere amica di Federico, per poi comprendere che non si trattava solo di amicizia. In merito al presunto tradimento: “Anch’io la pensavo come te”. A seguito di queste parole il video si è bloccato, lo schermo è diventato nero ed è uscita una scritta che spiega il motivo dell’interruzione.

L’ospite che avrebbe voluto fare delle dichiarazioni su Fedez ha pensato di fare un passo indietro e non esporsi più:

“Ragazzi, interrompiamo la puntata. L’ospite che avevamo in questa puntata ha poi deciso di ritirare la sua testimonianza e di revocare l’autorizzazione all’uso della sua immagine e delle sue parole. Ovviamente per rispetto della sua scelta abbiamo rimosso tutto le parti. Quindi se vi sembra che manchi qualcosa ecco, ora sapete perché. Ci dispiace, abbiamo fatto veramente tutto il possibile”.

Sembrerebbe che la ragazza in questione avrebbe rivelato dei particolari del presunto e discusso tradimento di Fedez. Non avendo dato alcuna autorizzazione, però, Gianmarco Zagato e Nicole Pallado non potevano di certo condividerle, dunque tutti coloro che vorranno sapere rimarranno con il dubbio.

Dalle poche dichiarazioni pubblicate, però pare abbia detto qualcosa di scottante. Fedez al momento non ha replicato. Semmai volesse intervenire lui, così come le parti coinvolte, siamo sempre a disposizione.