Cosa è successo durante la registrazione di oggi 21 ottobre? In questo articolo vi riportiamo tutte le anticipazioni di Uomini e Donne, news e dettagli di quanto accaduto in studio e che vedremo presto anche in TV.

Uomini e Donne anticipazioni oggi 21 ottobre

Non solo ieri (QUI PER RECUPERARE I DETTAGLI), anche oggi si è tenuta una nuova registrazione del dating show. Quali sono le anticipazioni di Uomini e Donne del 21 ottobre? Ecco cosa ha rivelato Lorenzo Pugnaloni, che in anteprima ha riportato tutti i dettagli.

La puntata si apre con Agnese De Pasquale, che è uscita in esterna con due cavalieri, entrambi di nome Federico (uno dei quali appartiene al trono over). A sorpresa, si scopre che Agnese ha baciato entrambi, ma alla fine sceglie di dichiararsi per Mastrostefano. Lui, però, frena l’entusiasmo, affermando di essere “all’80%” convinto del loro rapporto. Una percentuale che non convince affatto Agnese, tanto da spingerla nuovamente a chiudere e lasciare lo studio.

Come proseguono le anticipazioni di Uomini e Donne di oggi? Poco dopo, entrambi i Federico decidono di seguirla dietro le quinte. Tornano in studio, ma resta il dubbio: Agnese ha davvero abbandonato il programma oppure no? La situazione rimane in sospeso.

Intanto, Sabrina Zago ha fatto un’esterna con Paolo, un nuovo arrivato nel parterre maschile. Ma a complicare le cose ci pensa Marina, che interviene e crea un vero e proprio siparietto. Il motivo? Paolo l’aveva contattata telefonicamente e poi annullato una cena con lei per uscire proprio con Sabrina. Un gesto che non è passato inosservato e che ha acceso un momento di tensione tra le dame.

U&D, cosa è successo nella registrazione

Dopo i colpi di scena della registrazione di ieri, oggi si riparte da Sara Gaudenzi. La tronista ha fatto due esterne, entrambe molto diverse tra loro. La prima è stata con Mario Veneselli ed è andata davvero bene: tra i due si è vista una forte intesa e Sara ha finalmente ammesso di sentirsi attratta da lui anche fisicamente, segno che il loro legame sta crescendo.

Sempre dalle anticipazioni di Uomini e Donne sappiamo che Sara ha avuto un’uscita anche con Jakub, ma l’atmosfera è apparsa più tranquilla.

Passando a Cristiana Anania, la tronista ha deciso di fare un passo importante andando a cercare Federico, il corteggiatore che aveva lasciato lo studio. Nell’esterna si vede il loro confronto. Alla fine Federico sceglie di tornare e restare, riaccendendo così le speranze per un possibile riavvicinamento tra i due.