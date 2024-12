Sui suoi social Tony Effe ha commentato con un post la sua esclusione dal Capodanno di Roma. Ecco cosa ha dichiarato il rapper dopo il caos che si è creato intorno alla faccenda.

Tony Effe dopo aver presentato il titolo della sua canzone al Festival di Sanremo 2025, ieri durante la finale di Sanremo Giovani, è intervenuto sui social. L’ha fatto con un post in cui ha commentato e detto la sua dopo essere stato escluso dal Concerto di Capodanno di Roma. Queste le sue parole:

“Sono sempre me stesso. Non so fare l’attore. Faccio musica e la musica non può essere censurata. Scrivo quello che vedo e vivo quello che scrivo. Grazie a tutte le persone e i miei colleghi che hanno preso posizione. ‘Damme ‘na mano’. Ci vediamo a Sanremo”.

Nella parte finale Tony Effe ha quindi dato appuntamento a febbraio per la kermesse canora, chiudendo dunque la questione. Situazione che, in ogni caso, continua a far discutere sul web.

Ma come mai si è arrivati a questo punto? Ricordiamo che il sindaco di Roma Roberto Gualtieri aveva invitato Tony Effe al Concerto di Capodanno nella Capitale. Scelta che fin da subito ha fatto discutere e portato tanti esponenti a criticare la decisione per via di alcuni testi pubblicati dal rapper, considerati troppo sopra le righe.

Per tale ragione il Comune della città ha fatto un passo indietro, escludendo così Tony Effe dal live. Una posizione netta che ha suscitato diverse reazioni da parte dello staff dell’artista, della fidanzata Giulia De Lellis e di diversi cantanti.

Se c’è chi ha preferito la via del silenzio o ha attaccato il cantante come Morgan, c’è anche chi invece ne ha preso le difese. Per esempio Mahmood e Mara Sattei, tra gli invitati della serata, hanno preferito entrambi rinunciarvi e prendere le difese di Tony Effe.

Che succederà ora? Della questione probabilmente se ne tornerà a parlare ancora.