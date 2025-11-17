Luis Sal denuncia Fedez. Il cantante interviene e rivela cosa è accaduto, tirando poi una stoccata al suo ormai ex amico e socio.

Luis Sal ha denunciato Fedez

Si riaccende lo scontro tra Fedez e Luis Sal. Con un video pubblicato sui social in queste ore, la voce di Battito ha fatto sapere che il suo ex socio e amico l’ha denunciato. Stavolta, come ha spiegato il cantante, oggetto di discussione è Pulp Podcast, il programma che Federico ha creato insieme a Mr. Marra dopo l’addio a Muschio Selvaggio. Lo youtuber, stando a quanto raccontato, starebbe sostenendo che proprio la trasmissione sarebbe un plagio del vecchio format. Ma non solo. A essere recriminata è la scelta di alcuni ospiti, che sarebbero simili a quelli di Muschio Selvaggio, e alcuni temi politici precedentemente usati dallo stesso Luis.

Non è mancato naturalmente il commento del rapper, che fa anche sapere che lo youtuber avrebbe richiesto una cifra folle come risarcimento. Queste le sue dichiarazioni: “Il buon Luis Sal ci ha denunciato, sostenendo che Pulp Podcast sia un plagio di Muschio Selvaggio. La richiesta da parte di Luis è folle”. Ma non è finita qui.

Fedez ha infatti ha anche lanciato una stoccata a Luis Sal, affermando senza mezzi termini: “Se tu non eri quello interessato al denaro, perché vieni a ca**re il ca**o a casa nostra e a chiederci soldi di cose che stiamo facendo noi, di cui tu non hai il minimo merito? Anzi hai solo il merito di averci fatto iniziare da zero da una salita dieci volte più ripida di quello che doveva essere. Credo che tu debba fare pace col rapporto che hai col denaro”.

Attualmente dunque pare che la faida tra i due ex amici si sia riaccesa. Ma come proseguirà la vicenda? Non resta che attendere sviluppi per scoprirlo.

