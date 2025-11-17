Grande bella notizia da parte di Marcelo Burlon e Bratislav Tasic! La coppia si è sposata in una cerimonia intima. Achille Lauro è stato scelto come testimone di nozze.

Si è sposato Marcelo Burlon!

Marcelo Burlon, uno dei creativi più influenti nel mondo della moda, si è sposato! Il 2025 segna la data del suo matrimonio con il compagno Bratislav Tasic, un’unione civile che ha trasformato una giornata piovosa a Milano in una festa di amore. La cerimonia ha avuto luogo a Palazzo Reale, un luogo che ha aggiunto fascino e magia a un evento già di per sé indimenticabile.

Un elemento che ha reso il matrimonio ancora più speciale è stato il fatto che Achille Lauro. L’artista e amico di lunga data di Marcelo Burlon, è stato scelto come testimone di nozze. Il loro legame risale ai primi anni della carriera di Lauro, quando il mondo della musica e della moda si incontravano nelle notti dei club milanesi. La loro collaborazione è esplosa nel 2017 con il famoso video di Thoiry RMX, che ha visto Piazza Duomo invasa da oltre duemila ragazzi, un momento che ha segnato la cultura giovanile milanese e che porta il marchio di Marcelo Burlon.

Tutto sulla cerimonia

La cerimonia si è svolta in modo intimo ma carico di emozione, con la presenza di amici, collaboratori e alcuni dei volti più noti della scena artistica e culturale di Milano. Non sono mancati i dettagli che hanno reso il matrimonio unico: i tre cani della coppia, Reina, Noa e Kosta, sono stati parte integrante del giorno speciale, tanto da essere definiti “i nostri figli preziosi” da Marcelo sui social.

Dopo la cerimonia, gli sposi hanno posato per le foto ricordo in Piazza Duomo, sotto l’imponente Cattedrale, regalando immagini romantiche e spettacolari. Poi, la festa è continuata al Giacomo Arengario, con il tradizionale taglio della torta e brindisi con vista sulla splendida piazza milanese. Ma la sorpresa più divertente è arrivata al brindisi, quando la coppia ha deciso di lanciare fiori dalla terrazza, facendo di Milano una vera e propria scena da commedia romantica.

Il testimone di nozze è Achille Lauro

Il matrimonio di Marcelo Burlon e Bratislav Tasic ha avuto anche un tocco speciale. Per rientrare a casa, infatti, i due sposi hanno preso la metropolitana, con tanto di smoking e cani, suscitando l’incredulità dei passeggeri.

La presenza di Achille Lauro come testimone ha reso la cerimonia ancora più speciale, simboleggiando una lunga amicizia che affonda le radici nell’universo creativo e musicale milanese.

Un matrimonio che non solo celebra l’amore, ma anche una visione artistica e comunitaria che è diventata parte della storia di Milano.

FOTO: Instagram Marcelo Burlon

