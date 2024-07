Fedez è finalmente tornato a casa e ha potuto riabbracciare i suoi figli. Vittoria per esempio lo ha accolto con un regalo davvero dolcissimo. Ecco il video.

La sorpresa di Vittoria per Fedez

In queste ore nella vita di Fedez è successo di tutto: mentre stava lavorando alle nuove canzoni è stato ricoverato in ospedale per un’emorragia interna. Per fortuna i medici l’hanno individuata e sono riusciti a salvarlo. In seguito il rapper è apparso sui social per smentire alcune fake news e dare degli aggiornamenti importanti:

“Ciao a tutti, faccio questo video per chiarire il mio stato di salute visto che sto leggendo articoli online un po’… Totalmente basati non so su cosa! Alcuni parlano di abuso di alcol o di droghe, ma non è assolutamente così.

Sono stato ricoverato per l’ennesima emorragia interna dovuta al fatto che avendomi operato per rimuovere il tumore mi hanno ricucito gli organi e in quel punto sono più fragile. Rispetto all’altra volta è stato un sanguinamento minore. Grazie a tutti per i messaggi in un periodo non facile sotto tanti punti di vista. Speriamo oggi mi dimettano”.

Adesso per fortuna è stato dimesso ed è tornato a casa dove ha potuto passare un po’ di tempo con i figli. Vittoria e Leone sono spesso stati la sua forza in questo momento così difficile e sicuramente ciò che è successo nel pomeriggio gli avrà fatto molto piacere.

Nel video qui sotto infatti possiamo vedere che Fedez sta stringendo la mano di Vittoria, che sta parlando del suo ultimo regalo per il papà: “Io lo do a te così sei felice“. Non sappiamo di cosa stesse parlando, forse di un disegno o qualche altro progettino fato con le sue mani. Tuttavia il filmato di pochi secondi ha intenerito tutto il web.

Il dolce regalo di Vittoria per papà #Fedez pic.twitter.com/QNgnhJ1JNS — disagiotv (@disagio_tv) July 12, 2024

Per fortuna Federico sta meglio e speriamo che queste brutte ricadute cessino il prima possibile.