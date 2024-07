Dopo essere stato ricoverato in ospedale a causa di una nuova emorragia interna Fedez è intervenuto sui social per fare alcuni chiarimenti.

L’aggiornamento di Fedez

Ieri pomeriggio Fedez ha di nuovo fatto preoccupare i fan a causa di un ricovero in ospedale dovuto a un’emorragia interna. Lo ha rivelato tramite una foto che lo ritraeva nel letto di ospedale in fase di ripresa:

“Grazie di cuore ai dottori e gli infermieri del Policlinico di Milano che hanno trovato l’emorragia interna prima che fosse troppo tardi, per fortuna. È in questi momenti che capisci che certe persone è meglio perderle che trovarle”.

Ovviamente la notizia sul web si è diffusa a macchia d’olio e per tale motivo si sono fatte strada anche diverse fake news. Proprio per tale ragione Fedez ha voluto prendere il telefono e fare un video, questa mattina, per spiegare meglio la situazione. Nel video qui sotto spiega che non c’entra alcun abuso di alcol o di droghe, ma solo complicanze dovute all’asportazione del tumore:

“Ciao a tutti, faccio questo video per chiarire il mio stato di salute visto che sto leggendo articoli online un po’… Totalmente basati non so su cosa! Alcuni parlano di abuso di alcol o di droghe, ma non è assolutamente così.

#Fedez fa un chiarimento sulle sue condizioni di salute pic.twitter.com/A0RoBhBpqv — disagiotv (@disagio_tv) July 12, 2024

Sono stato ricoverato per l’ennesima emorragia interna dovuta al fatto che avendomi operato per rimuovere il tumore mi hanno ricucito gli organi e in quel punto sono più fragile. Rispetto all’altra volta è stato un sanguinamento minore. Grazie a tutti per i messaggi in un periodo non facile sotto tanti punti di vista. Speriamo oggi mi dimettano”.

Speriamo che Fedez possa rimettersi nel più breve tempo possibile e nel mentre vi terremo aggiornati in caso di altre eventuali notizie. Noi di Novella 2000 facciamo un caloroso in bocca al lupo al rapper!