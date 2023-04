NEWS

Vincenzo Chianese | 28 Aprile 2023

Chiara Ferragni Fedez

In queste ore sul web si sta parlando di un presunto accordo che i Ferragnez avrebbero stretto per sanare la crisi

Le nuove indiscrezioni sui Ferragnez

Negli ultimi mesi si è detto di ogni sui Ferragnez. Come tutti sappiamo bene infatti, secondo numerose indiscrezioni l’imprenditrice digitale e il cantante subito dopo la fine del Festival di Sanremo avrebbero affrontato una lunga crisi, sulla quale si è a lungo discusso. Nonostante Chiara e Fedez non abbiano mai confermato le voci di corridoio, per giorni i gossip hanno travolto la coppia, che secondo i più sarebbe stata in procinto di separarsi definitivamente. Dopo tanto trambusto, a rompere il silenzio è stato però Federico, che ha fatto luce su alcuni problemi di salute, smentendo la presunta crisi.

Poco a poco così l’influencer e il rapper hanno ripreso a mostrarsi insieme, e a oggi sono tornati a essere quelli di sempre. Come se non bastasse i due hanno anche annunciato l’arrivo della seconda stagione della loro serie, che verrà rilasciata il prossimo 18 maggio. Tuttavia nelle ultime ore qualcosa ha riportato la coppia al centro del pettegolezzo. Andiamo a scoprire perché.

Stando a quanto riporta il settimanale Oggi, la ritrovata serenità in casa Ferragnez sarebbe frutto di un presunto accordo che ci sarebbe stato tra Chiara e Fedez. Secondo la rivista infatti, il cantante avrebbe chiesto a sua moglie di “limitare le sue frequentazioni con alcuni esponenti di spicco legati al mondo del fashion”. Questa presunta condizione avrebbe così permesso alla Ferragni e a Lucia, sempre secondo i gossip, di ritrovarsi e di voltare pagina.

Naturalmente precisiamo come sempre che si tratta di voci di corridoio, e vi invitiamo dunque a prendere il tutto con le pinze. Chiara e Fedez infatti a oggi sembrerebbero essere più uniti e complici che mai, e tra qualche mese si trasferiranno nella loro nuova casa. I fan intanto attendono con ansia l’arrivo dei nuovi episodi della serie, che di certo non deluderanno le aspettative.