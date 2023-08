NEWS

Vincenzo Chianese | 7 Agosto 2023

Chiara Ferragni Fedez

Il rumor sui Ferragnez

Negli ultimi mesi i Ferragnez sono stati spesso al centro del gossip e del pettegolezzo. Le malelingue del web infatti hanno ripetutamente parlato di una presunta crisi tra Chiara Ferragni e Fedez, che secondo i più sarebbe scoppiata dopo la partecipazione al Festival di Sanremo. Nel corso delle settimane se ne sono dette davvero di ogni sulla coppia, ma naturalmente le voci di corridoio sono state in seguito smentite. L’imprenditrice digitale e il cantante infatti sono più uniti che mai, e continuano a mostrarsi sui social innamorati e affiatati. Nelle ultime ore tuttavia i due sono finiti al centro dell’ennesimo pettegolezzo.

Attualmente, come chi segue i Ferragnez sa bene, Chiara e Federico si trovano insieme ai loro figli a Ibiza, dove si stanno concedendo una bellissima vacanza, che naturalmente è testimoniata sui social. Proprio il cantante così ha condiviso su Instagram un romantico scatto insieme a sua moglie, mentre si scambiano un tenero bacio. Fedez però alla foto ha aggiunto la didascalia “Ciao amore”, e a quel punto i più maliziosi hanno iniziato a parlare di una nuova presunta crisi tra i due. La notizia in breve ha così fatto il giro del web, e così poche ore fa la stessa Chiara è stata costretta a intervenire, facendo chiarezza sulla situazione:

“Ieri ho fatto questa escursione bellissima con Fede e ci hanno scattato questa foto molto romantica, al tramonto, mentre ci baciamo. L’abbiamo pubblicata, e lui ha scritto come caption ‘Ciao amore’. Oggi vedo mille articoli che scrivono che vedono questa frase come un addio. Ma in che senso? Non riesco proprio a capire”.

Ancora una volta dunque i rumor su una presunta crisi tra i Ferragnez sono destinati a rimanere tali. Chiara Ferragni e Fedez infatti sono ancora innamoratissimi, e nulla sembrerebbe scalfire la loro felicità.