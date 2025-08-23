Come spesso avviene in questo periodo, sono cominciati a circolare i nomi dei papabili Big di Sanremo 2026 e, se così fosse, non mancherebbero novità, sorprende e graditi ritorni. Ecco la lista dei possibili partecipanti….

I papabili Big di Sanremo 2026

Anche se mancano ancora mesi all’annuncio ufficiale dei Big in gara, previsto come sempre a dicembre, i primi nomi che potrebbero calcare il palco dell’Ariston per il Festival di Sanremo 2026 stanno già facendo capolino tra i corridoi Rai. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, ci sarebbero alcune sorprese davvero interessanti.

Tra le voci più insistenti spunta Tiziano Ferro (già citato da Vanity Fair), che potrebbe fare il suo debutto assoluto in gara proprio nel 2026. Ma non da solo: al suo fianco ci sarebbe Madame, con la quale condividerebbe un brano già inciso e “in attesa del momento giusto” per essere lanciato. I due fanno parte della medesima etichetta e management, quindi l’ipotesi è tutt’altro che improbabile.

Un altro nome che circola con insistenza è quello di Angelina Mango. Dopo il trionfo con La noia nel 2024, si ipotizza un suo ritorno all’Ariston per segnare una sorta di rinascita personale e artistica, dopo un periodo di stop. Tuttavia, nonostante quanto scritto da Il Messaggero, la sua partecipazione appare meno probabile al momento come confermato anche da Alvise Salerno sui social.

Ma non finisce qui. Tra i possibili partecipanti di Sanremo 2026 ci sarebbero anche Sangiovanni, Alfa e Blanco, oltre ai “veterani” Caparezza, Tommaso Paradiso e persino gli Zero Assoluto, assenti dal Festival dal 2007.

A completare la lista dei potenziali Big di Sanremo 2026 ci sarebbero anche Irama, Levante, Mara Sattei, Sarah Toscano, La Niña e Myss Keta, oltre alla sempre interessante “quota over” rappresentata da Patty Pravo e Bobby Solo.

Tutto resta ancora da confermare, ma i nomi in gioco fanno già sognare un’edizione di Sanremo 2026 ricca di emozioni e colpi di scena.