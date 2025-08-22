Marcella Bella, in un’intervista a Il Corriere della Sera, ha espresso amarezza per le critiche ricevute dopo Sanremo. Si è detta dispiaciuta per l’assenza di sostegno da parte dei media e ha avuto da ridire anche sulle radio. “Su di me solo cattiverie, le radio mi tagliano fuori”, ha spiegato.

Lo sfogo di Marcella Bella

In una lunga intervista rilasciata a Il Corriere della Sera, Marcella Bella (che presto vedremo a Ballando con le Stelle) si è tolta più di un sassolino dalle scarpe. Reduce dalla sua ultima partecipazione al Festival di Sanremo – dove si è classificata al ventinovesimo posto – la cantante ha lamentato un atteggiamento di ostilità nei suoi confronti, sia da parte dei media che dalle radio.

“Si parla malissimo di me, dicono che sono antipatica, arrogante, ma non mi conoscono, hanno preconcetti,” ha dichiarato Marcella Bella al CorSera nell’intervista realizzata da Maria Teresa Veneziani. I più giovani, invece, a detta sua avrebbero visto la sua anima e chi è davvero. A colpirla particolarmente è stato un episodio: “Io mi classifico ultima e nella trasmissione il giorno dopo il Festival Mara Vernier presenta gli artisti, i vincitori. Nel pubblico c’è una mamma che chiede al figlio ‘Chi ti è piaciuto?’ E lui ‘Marcella! Doveva vincere lei‘”.

Marcella Bella ha lamentato anche il mancato supporto dei giornalisti, alcuni dei quali – a suo dire – l’avrebbero addirittura accusata di favoritismi: “Sono arrivati a dire che ero pure raccomandata dopo 8 Festival e un successo internazionale come ‘Montagne verdi’ che il Bayern Monaco ha preso come inno, pazzesco”. Dai dati ufficiali, nella serata finale del Festival è bene ricordare che i giornalisti l’hanno posizionata al 27º posto e il televoto al 28º.

Ma le sue critiche non si sono fermate a Sanremo. Marcella Bella ha fatto una critica anche contro le radio, accusandole di escludere gli artisti più maturi. “Ci sono discriminazioni e lo dico con dispiacere. Le radio quando hai una certa età ti tagliano fuori. A meno di chiamarti Vasco Rossi, non ti passano un disco”, ha detto.

A dare un’altra versione della storia, fronte radio, è intervenuto il giornalista e conduttore radiofonico Alvise Salerno. Tramite i suoi social infatti ha precisato: “Pelle Diamante è stato trasmesso da 87 radio con più di 3.700 passaggi da febbraio a maggio”. Inoltre, la canzone è stata utilizzata in numerosi programmi televisivi, tra i tanti ricordiamo Ne vedremo delle belle su Rai 1.