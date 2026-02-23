Dopo la vittoria al Festival di Sanremo Marco Carta ha tentato più volte il ritorno, ma con scarsi successo: “Ricevuto solo no”.

Marco Carta: tutti i no ricevuti al Festival

Nell’intervista rilasciata a La Nuova Sardegna, Marco Carta ha ricordato quando, ancor prima di entrare in scena per la proclamazione del vincitore a Sanremo, lui sapeva già che avrebbe vinto quell’edizione del Festival.

A fargli questo spoiler pare sia stata Arisa: “Io lo sapevo già. Me lo aveva spoilerato Arisa. Lei aveva vinto tra i giovani e si doveva esibire anche nella finalissima. Avevamo la stessa casa discografica e quando arrivò la notizia – di solito si sa qualche minuto prima – lei la sentì e corse da me: “Hai vinto”. Io non la conoscevo bene e ricordo che pensai: è una ragazza un po’ sui generis, speriamo non mi abbia detto una cavolata“.

Negli anni a venire pare che Marco Carta abbia tentato più volte di prendere parte al festival di Sanremo, ma con scarsi risultati. Ecco cosa ha detto:

“Ho tentato diverse volte, anche in momenti in cui ero in auge e conquistavo dischi di platino. Ma la risposta è sempre stata no. Non l’ho mai capito fino in fondo. Mi sono fatto delle congetture, ma trattandosi appunto di congetture meglio non dirle“.

Sul GF Vip: “Me lo chiedono ogni anno ma…”

Il prossimo mese inizierà la nuova edizione del Grande Fratello. Marco Carta ha raccontato di essere stato contattato molto spesso, ma di avere sempre detto un secco “no” ogni volta.

“Ogni anno mi chiamano, ma declino sempre perché non mi interessa“, ha dichiarato il cantante in un’intervista a La Nuova Sardegna.

Già in passato aveva raccontato questo aneddoto, spiegato che ha sempre respinto al mittente la richiesta. Alle sue parole, però, in quella circostanza aveva replicato Alfonso Signorini, che aveva rivelato invece come in realtà non sia mai arrivata una richiesta ufficiale da parte della squadra di lavoro per arruolarlo al reality show.

In ogni caso, a quanto pare, nemmeno quest’anno Marco Carta entrerà nella Casa del Grande Fratello.

