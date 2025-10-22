Carlo Conti lavora al prossimo Festival di Sanremo 2026: in lizza due nomi per i co-conduttori e spunta un super ospite d’eccezione.

Sanremo 2026, i nomi di co-conduttori e super ospite

Il Festival di Sanremo 2026 si avvicina e Carlo Conti è già al lavoro per costruire un cast all’altezza delle aspettative. Dopo aver preso il timone da Amadeus, il conduttore toscano sembra voler puntare su volti familiari, ma non per questo scontati. Tra i nomi più chiacchierati per affiancarlo sul palco dell’Ariston spuntano quelli di Giorgio Panariello e Leonardo Pieraccioni, dopo i rumor su Samira Lui delle scorse ore.

Conti stesso avrebbe pensato a loro per Sanremo 2026, ma secondo alcune indiscrezioni, era convinto che Panariello avrebbe rifiutato l’invito. Tuttavia, durante la conferenza stampa dopo la prima del suo nuovo spettacolo teatrale “E se domani…”, l’attore comico ha lasciato aperta la porta a una possibile partecipazione, come ripreso da Biccy.

“Con Carlo Conti parlo di tutto meno che di Sanremo. L’anno scorso io e Pieraccioni sapevamo che non saremmo andati perché era una cosa troppo scontata. Quest’anno chi lo sa, magari un saltino ce lo facciamo davvero.”

Panariello ha anche rivelato che Conti gli avrebbe parlato di un cast in costruzione molto promettente per Sanremo 2026: “Ora Carlo sta lavorando per il cast dei 26 ed è molto impegnato, mi ha anticipato che ci saranno nomi molto forti e che le canzoni che sta scegliendo sono molto belle.”

E non è tutto: un dettaglio non è passato inosservato. Lo spettacolo teatrale di Panariello terminerà ad aprile, ma guarda caso non prevede date nella seconda metà di febbraio, proprio durante Sanremo 2026. Una coincidenza? Chi lo sa.

In quel periodo resta libero anche un altro grande nome della musica italiana: Renato Zero. Secondo i rumor, il cantautore romano potrebbe essere il super ospite dell’edizione 2026. Alla domanda diretta di un giornalista, Panariello ha risposto:

“Sono sincero, degli ospiti non abbiamo detto una parola. Figurati, se ci va Renato Zero, lo sapremo cinque minuti prima che salga sul palco: è bravissimo a far perdere le sue tracce e quindi lo scopriremo all’ultimo.”

Con Carlo Conti al comando, però, tutto può succedere. E l’Ariston potrebbe davvero riunire tre grandi amici sul palco del prossimo Festival di Sanremo 2026.