Secondo le recenti voci di corridoio, Carlo Conti avrebbe messo gli occhi su Samira Lui e la vorrebbe al suo fianco per Sanremo 2026.

Samira Lui verso Sanremo 2026?

Si sta preparando il Festival di Sanremo 2026. In queste settimane infatti la grande macchina della kermesse musicale, in onda dal 24 al 28 febbraio, si è messa in movimento. Carlo Conti, conduttore e direttore artistico della nuova edizione del Festival della canzone italiana, ha infatti iniziato ad ascoltare i brani che sta ricevendo dagli aspiranti Big e il possiamo dicembre annuncerà il cast ufficiale. In attesa di scoprire chi ci sarà sul palco dell’Ariston, in queste ore a farsi strada in rete è stata un’inaspettata voce di corridoio. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

In occasione delle cinque serate della kermesse, Conti avrà al suo fianco una serie di co-conduttori e di co-conduttrici che gli faranno da spalla. Attualmente dunque il presentatore starebbe iniziando a guardarsi intorno e pare, secondo quanto riferisce Santo Pirrotta su Vanity Fair, che avrebbe messo gli occhi su una delle attuali protagoniste di Canale 5.

Stando a quanto si legge, Carlo Conti per Sanremo 2026 vorrebbe al suo fianco nientemeno che Samira Lui, protagonista della nuova edizione de La Ruota della Fortuna, il fortunatissimo game show Mediaset che in questi mesi sta raggiungendo numeri da capogiro. Il conduttore dunque vorrebbe avere sul palco dell’Ariston proprio la showgirl, che lui conosce molto bene. Pochi anni fa infatti proprio Samira è stata tra le concorrenti di Tale e Quale Show e la collaudata amicizia tra i due potrebbe portare a un accordo per il Festival.

Attualmente però è ancora presto per sapere chi affiancherà Conti durante le cinque serate della kermesse. Di certo già in molti sognano di vedere la Lui al Festival e senza dubbio un suo potenziale arrivo in riviera sarebbe un vero colpaccio.