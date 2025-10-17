Dopo il successo di Anema e core all’ultimo Festival, Serena Brancale guarda già al futuro. In un’intervista ha rivelato di avere diversi brani pronti per Sanremo 2026. In arrivo anche un nuovo album che celebra i suoi dieci anni di carriera.

Serena Brancale a Sanremo 2026?

Carlo Conti solo ieri ha annunciato le prime novità della prossima edizione del Festival di Sanremo 2026, annunciando anche il nome del conduttore di Sanremo Giovani. In attesa di scoprire la lista dei partecipanti alla kermesse canora, i nomi non sembrano mancare tra graditi ritorni e novità. Nella prima categoria potrebbe esserci Serena Brancale.

Cantautrice e polistrumentista, è stato uno dei nomi più apprezzati del Festival di Sanremo 2025 grazie al suo brano Anema e core, divenuto poi un tormentone. Ora l’artista guarda avanti e non esclude affatto un ritorno sul palco dell’Ariston nel 2026.

In una recente intervista con Andrea Spinelli al Quotidiano Nazionale, l’artista ha svelato di essere al lavoro su un nuovo progetto discografico: “Spero arrivi il prossimo anno, con dentro dieci anni di carriera”.

L’album, ancora senza una data di uscita ufficiale, sarà una sorta di raccolta del suo percorso artistico. Pare però che non ci saranno solo inediti, ma anche brani che in questi anni l’hanno fatta conoscere:

“Di canzoni inedite da parte ne ho, ma voglio metterci tutte quelle che mi hanno fatto conoscere in questi ultimi tempi. Da ‘Baccalà’ a ‘La zia’, da ‘Anema e core’ a ‘Serenata’. Ma anche cose messe sottoforma di reel sui social come ‘Bari amore’, dedicato alla mia città”.

La notizia più interessante riguarda però il Festival: Sanremo 2026 non sembra essere un’ipotesi così lontana. Anzi, l’artista sembra già pronta e ha confidato di avere dei brani pronti:

“Ce n’è più di uno. Perché vorrei portare tante cose che mi rappresentano e la scelta migliore è capire cosa voglio essere di nuovo su quel palco dopo l’esperienza di ‘Anema e core’. Una scelta ardua perché non voglio spezzare il cordone ombelicale creato, grazie a quel brano, col pubblico del Festival”.

Dunque sebbene ancora non ci sia un’ufficialità sul cast, non è esclusa la possibilità che Serena Brancale possa presentare ancora la sua candidatura.