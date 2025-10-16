C’era grande attesa per il TG1 delle 20:00 di questa sera in cui Carlo Conti ha dato una news sul prossimo Festival di Sanremo 2026. Il conduttore e direttore artistico ha svelato non solo le prime novità sulla kermesse, ma anche il nome del conduttore di Sanremo Giovani.

Sanremo 2026, l’annuncio di Carlo Conti al TG1

Stasera durante l’appuntamento con il TG1 delle 20:00, Carlo Conti è tornato per dare una nuova notizia inerente al prossimo Festival di Sanremo 2026, di cui è conduttore e direttore artistico. Nella giornata di oggi si è parlato del regolamento della kermesse canora e di chi dovrebbe condurre il Dopo Festival. Ma la news di questa sera cosa riguarda?

Carlo Conti senza troppi indugi ha subito svelato le prime novità di questo Festival di Sanremo 2026: “È un regolamento tale e quale allo scorso anno. Perché 26? Perché così vado a dormire prima”, ha detto scherzoso.

Anche in questa edizione i Big potranno duettare con i loro stessi colleghi in gara o coinvolgerne degli altri senza alcun problema.

Sull’annuncio dei cantanti in gara per il prossimo Festival di Sanremo 2026 ha confidato che non è escluso possa anticipare e non aspettare necessariamente la prima settimana di dicembre. Poi ha aggiunto: “La novità è tra le Nuove proposte, perché appunto arriveranno dall’Area Sanremo e due da Sanremo Giovani”.

Carlo Conti ha confidato di avere ricevuto più di 500 canzoni che stanno selezionando con la commissione. Per ultimo ha lasciato spazio a un’anteprima: “Il conduttore delle serate su Rai 2 di Sanremo Giovani è Gianluca Gazzoli”. Quest’ultimo si è detto entusiasta e davvero felice di questa opportunità.

Intanto le indiscrezioni sul Festival di Sanremo 2026 non mancano. Se Giorgia sembra aver scartato l’ipotesi di vestire i panni di co-conduttrice, visti i tanti impegni, non mancano i nomi dei presunti big che potrebbero calcare il palco del Teatro Ariston tra sorprese e grandi ritorni.

Insomma c’è tanta carne al fuoco e Sanremo 2026, anche se manca ancora un po’ di tempo, si sta via via avvicinando!