A Sanremo 2026 potrebbero esserci grandi sorprese. Secondo i recenti rumor, infatti, Gigi D’Alessio potrebbe tornare all‘Ariston con un amato artista napoletano. Ma non solo, perché anche un loro collega potrebbe ritornare dopo l’ultima apparizione in gara nel 2009.

Sanremo 2026, i rumor su Gigi D’Alessio e…

Dopo AdnKronos che ha lanciato una nuova lista di papabili protagonisti per il prossimo Festival di Sanremo 2026 (che non è escluso possa avere anche una versione estiva), non mancano altre indiscrezioni.

In questi giorni stanno circolando indiscrezioni sempre più insistenti su una collaborazione che, se confermata, promette scintille sul palco dell’Ariston. A lanciare una nuova indiscrezione ci ha pensato Gabriele Parpiglia nella sua newsletter. Si parla infatti di un possibile duetto tra Geolier, simbolo della nuova scena urban, e Gigi D’Alessio, tra gli artisti più amati e noti e già volto familiare del Festival.

Se così fosse dovesse mai concretizzarsi quest’idea, si tratterebbe di un incontro tra due generazioni e due mondi diversi, ma legati dalla stessa radice musicale. Geolier, peraltro dopo il secondo posto ottenuto nel 2024 e con un nuovo album in arrivo, potrebbe tornare a Sanremo 2026 con una proposta che potrebbe sorprendere. La collaborazione con Gigi D’Alessio sarebbe una svolta e un qualcosa di nuovo e al contempo interessante. Potrebbe essere “un modo per unire mondi diversi e parlare a più generazioni”.

Ma non è finita qui! Anche Sal Da Vinci sarebbe in trattativa per tornare in gara per Sanremo 2026. L’artista, amatissimo per la sua voce calda e teatrale, avrebbe già sottoposto un brano a Carlo Conti, e spera in un ritorno in grande stile dopo il successo ottenuto a Sanremo nel 2009 con Non riesco a farti innamorare. Peraltro recentemente il cantautore è tornato a far parlare di sé grazie al tormentone Rossetto e caffè.

Insomma per il Festival di Sanremo 2026, l’appuntamento più importante della musica italiana, le aspettative sembrano essere davvero tante.

L’attesa cresce e i nomi ufficiali saranno annunciati tra novembre e dicembre. Ma una cosa è certa: la musica napoletana potrebbe essere grande protagonista del Festival di Sanremo 2026!