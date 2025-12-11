Si era parlato delle Fiction Mediaset in ritardo sulla tabella di marcia. Adesso Pier Silvio Berlusconi ha sciolto le riserve su I Cesaroni e non solo. Quando li vedremo in onda….

Fiction Mediaset: quando tornano i Cesaroni e non solo…

La conferenza stampa realizzata da Pier Silvio Berlusconi non è stata solo motivo per fare il punto della situazione sul bilancio e sui progetti dell’azienda, ma anche per parlare dei programmi che vedremo (o non vedremo) in onda su Canale 5 così come le fiction Mediaset che sono tanto richieste dal pubblico.

Per fortuna pare ci siano delle novità interessanti, dato che il 2026 si aprirà e sarà all’insegna proprio delle nuove fiction Mediaset. Nel corso della chiacchierata con i giornalisti l’AD dell’azienda ha fatto il punto della situazione e spiegato quanto segue, non solo a proposito de I Cesaroni, che a quanto pare arriveranno da gennaio in poi (salvo cambiamenti).

“Non abbiamo ancora le date, ma a breve arriveranno i prodotti con Sabrina Ferilli e Anna Valle. Anche I Cesaroni sono pronti: andranno in onda probabilmente a gennaio o poco più avanti”. Ma tanti sono i titoli da posizionare in primavera: “La fiction con Vanessa Incontrada e quella con Gabriel Garko e Anna Safroncik. E poi un tv movie su Carlo Acutis”.

Pier Silvio Berlusconi ha confidato che per vorrebbe produrre più fiction Mediaset: “Anche se i tempi di lavorazione sono lunghi e i costi rimangano alti mi piacerebbe. D’altronde lo dico spesso: una delle cose migliori della Rai è proprio la quantità e qualità delle fiction”.

L’idea sulla prima e seconda serata

Prossimamente però non si parlerà solo di fiction Mediaset. C’è un’altra idea che Pier Silvio Berlusconi vorrebbe realizzare riguardo alla prima e alla seconda serata, visto il cambio di orari dei programmi che, ormai, finiscono sempre più tardi:

“Non credo che la seconda serata non possa esistere. Di certo i palinsesti ormai sono abbastanza flessibili sia in Rai che da noi. Detto questo, la mia idea è quella di creare un palinsesto orizzontale, quindi allungare il tempo dell’access prime time e inserire successivamente un prodotto di qualità che duri di meno. Un esempio? Potremmo farlo con ‘I Cesaroni’ (previsti tra gennaio e febbraio, ndr), mandando in onda una sola puntata che dura 50 minuti”.

