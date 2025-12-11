Striscia La Notizia sta tornando! In queste ore è stato infatti svelato quando inizia la nuova edizione del celebre tg satirico di Antonio Ricci, che per la prima volta andrà in onda in prime time.

Quando inizia Striscia La Notizia

Dopo mesi di rumor e indiscrezioni, finalmente adesso c’è l’ufficialità: Striscia La Notizia sta tornando! Come è stato annunciato qualche giorno fa, la nuova edizione del tg satirico cambierà slot di messa in onda e per la prima volta verrà trasmessa in prime time. Attualmente sono cinque gli appuntamenti previsti, che vedranno la conduzione dello storico duo formato da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti. In queste ore, come se non bastasse, è arrivata un’altra notizia che farà di certo felici tutti i fan della trasmissione. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Ieri sera Pier Silvio Berlusconi ha incontrato la stampa per la tradizionale conferenza pre natalizia, durante la quale è stato fatto un bilancio di questi primi mesi di stagione. Nel corso della chiacchierata, l’AD Mediaset ha anche annunciato quando inizia la nuova edizione di Striscia La Notizia. Stando a quanto rivelato, la prima puntata del tg satirico dovrebbe andare in onda il prossimo 20 gennaio e di certo c’è grande attesa per la partenza della trasmissione. In merito al ritorno di Striscia, Berlusconi, come riporta Il Fatto Quotidiano, ha dichiarato:

“È una decisione che abbiamo preso insieme ad Antonio Ricci. Sarebbe stato sbagliato rimandarlo in onda, dopo quanto accaduto a La Ruota della fortuna. Sarebbe stato sbagliato per una televisione commerciale. Siamo molto fiduciosi e Ricci sta lavorando per evolvere al prime time quello che è lo stile di Striscia”.

Tutto dunque è pronto per il ritorno di Striscia La Notizia. Ricordiamo dunque l’appuntamento con la prima puntata della nuova edizione, prevista per il 20 gennaio.

