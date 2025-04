Lo speciale omaggio di Elena Sofia Ricci all’amico Antonello Fassari. L’attrice purtroppo a causa di un viaggio non ha potuto presenziare all’ultimo saluto del collega. Tuttavia ci ha tenuto a mostrare la sua vicinanza alla famiglia con dei fiori e un messaggio: “Grazie per tutto quello che mi hai donato”.

L’omaggio di Elena Sofia Ricci ad Antonello Fassari

Nei giorni scorsi la notizia della scomparsa di Antonello Fassari ha lasciato tutti senza parole. L’attore era amatissimo e i suoi personaggi sono diventati un cult nell’immaginario collettivo. Specialmente Cesare ne I Cesaroni, dove ha lavorato accanto tra i tanti a Elena Sofia Ricci.

Sui social l’attrice ha pubblicato un dolce messaggio in ricordo del suo collega: “Antonello, che dolore! Mi sembra impossibile. Grazie per tutto quello che ci hai donato, per il tuo talento, la tua sensibilità e infinita gentilezza… mancherai!”.

Purtroppo però due giorni fa Elena Sofia Ricci non ha potuto presenziare ai funerali di Antonello Fassari. Il motivo della sua assenza riguarda un suo viaggio in Giappone, organizzato prima dei David di Donatello (evento che condurrà con Mika).

Per tale motivo purtroppo Elena Sofia Ricci non ha avuto modo di unirsi al cast della serie televisiva. Tuttavia ci ha tenuto a far recapitare un bellissimo cuscino di rose bianche e rose rosse a forma di cuore con una dedica molto speciale.

“Grazie per tutto quello che mi hai donato”, questo l’omaggio che Elena Sofia Ricci ha fatto ad Antonello Fassari. Un ultimo saluto speciale, toccante e profondamente sentito da parte dell’attrice. Così come lei anche Alessandra Mastronardi per motivi personali non ha potuto esserci. A differenza della Sofia Ricci, però, ha ricevuto una serie di pesanti critiche, che l’hanno portata a intervenire pubblicamente con un messaggio in cui ha chiesto del rispetto per il momento attraversato in questi giorni.