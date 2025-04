È finalmente arrivato il momento del viaggio a Madrid per Tina e Cosimo di Uomini e Donne. Ancora una volta l’opinionista si è data alla shopping folle coi soldi del cavaliere.

Uomini e Donne, Tina e Cosimo a Madrid

La puntata di Uomini e Donne andata in onda questo pomeriggio su Canale 5 si è aperta con un nuovo appuntamento dedicato al seguitissimo Trono di Tina.

Protagonisti assoluti, ovviamente, Tina Cipollari e il cavaliere Cosimo. Pronti a vivere la loro nuova avventura insieme, sono partiti per Madrid, come programmato nelle precedenti puntate, dopo Parigi e la Puglia.

Appena atterrati in terra spagnola, però, Tina ha deciso di non perdere tempo e di affrontare subito un argomento rimasto in sospeso: la famosa segnalazione di qualche settimana fa.

Cosimo, infatti, era stato paparazzato in un ristorante in compagnia di una donna misteriosa. L’uomo ha immediatamente chiarito che si trattava di una parente.

Tina ha scelto di credergli e mettere da parte ogni polemica, ma ad una condizione. “Sai come farti perdonare“, gli ha detto, facendo riferimento a qualche regalino.

Risolto il piccolo “caso”, i due si sono lasciati andare al lusso e allo shopping sfrenato. Tra tappe nei negozi di Fendi, Dior e Gucci, e ben oltre 700 euro spesi solo per il Patanegra, Tina ha dato libero sfogo alla sua passione per gli acquisti, con un Cosimo sempre più divertito e complice.

Come a Parigi, anche questa volta, tornati in albergo per la notte, il cavaliere ha provato ad andare a trovare Tina nella sua stanza. L’opinionista, però, era nuovamente impegna con la sua routine di bellezza.

NON IL PIGIAMA COI SOLDI E LA FASCIA PER LA SKINCARE COL DOLLARO

TINA SEI VITA #uominiedonne pic.twitter.com/gLsey8IWlY — Katy🌪️ (@katyeilblu) April 10, 2025

Una volta rientrati in studio, Maria De Filippi è intervenuta per sottolineare a Cosimo che non è necessario continuare a spendere cifre esorbitanti per conquistare Tina, visto che ha già ampiamente dimostrato il suo interesse.

Ma per l’uomo non sarebbe un problema. Con il suo solito spirito, ha svelato di aver lasciato senza problemi il bancomat col codice a Tina, scherzando sul fatto che “Tanto più di 2500 euro al giorno non può strisciare”.

Prima di concludere, però, Cosimo ha lanciato un piccolo gancio che ha incuriosito tutti. Il cavaliere ha annunciato di voler mettere alla prova Tina con qualcosa di particolare, senza però rivelare ancora di cosa si tratta. Non resta che attendere le prossime puntate per scoprire cosa avrà in mente.