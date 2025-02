Martina De Ioannon dopo Uomini e Donne si sta godendo la sua relazione con Ciro. Sul web però non sono mancate critiche e recentemente ha risposto alle illazioni sul suo fidanzato. Nel farlo ha persino citato il suo ex Raul!

Uomini e Donne, la replica di Martina

Tra le ultime coppie uscite insieme da Uomini e Donne c’è quella composta da Martina De Ioannon e Ciro Solimeno. La scelta è avvenuta a gennaio e da quel momento, dopo il programma, i due sono davvero inseparabili tra Roma e Napoli. Sebbene si noti tutto questo non manca chi deve necessariamente criticarli e insinuare presunti tradimenti, a cui stavolta Martina ha deciso di rispondere.

In tutte le interviste rilasciate hanno confermato e mostrato quanto siano fatti per stare insieme, quanto sia evidente la loro complicità e sintonia. Quando poi negli ultimi giorni i due si sono dovuti separare per la prima volta e fare ritorno nelle rispettive città, entrambi non hanno nascosto il dispiacere sui social.

Durante questo periodo comunque l’ex tronista di Uomini e Donne e il su fidanzato si sono mostrati sui social, hanno raccontato la loro quotidianità, mostrando ai fan come trascorrono le loro giornate, anche da separati. Il sabato sera poi l’hanno trascorso in discoteca con i rispettivi amici. Nulla di strano fino a qui. Se non fosse che proprio in cocomitanza con questo periodo, sono cominciati a emergere rumor di una possibile crisi e da qui sono sorti non pochi dubbi tra i più maliziosi.

E per quanto la coppia abbia smentito in lungo e in largo la notizia, postando dei selfie con tanto di sottofondo musicale romantico, ciò non è bastato ad aizzare ancora di più alcuni hater. Sui social infatti Martina di Uomini e Donne è stata spesso costretta a intervenire e confermare che l’amore tra loro non è in dubbio, sebbene qualcuno abbia provato a insinuarlo.

Un utente sui social ha lanciato una stoccata a Martina e Ciro di Uomini e Donne. “Vorrei avere la tua tranquillità nel farti le foto sapendo che il tuo fidanzato se ne va con le altre in discoteca”, ha scritto qualcuno. Illazioni queste che non hanno lasciato indifferente l’ex tronista. Martina ha zittito la persona in questione. E pensate, ha citato persino la sua vecchia fiamma Raul Dumitras. “Avevi commentato con il tuo profilo poi ti sei fatta un fake, ti perdono piccola pazza folle furiosa!”, ha detto.

Il commento di Martina De Ioannon di Uomini e Donne alle critiche su Ciro

Sarà bastato il commento di Martina per mettere a tacere i pettegolezzi?