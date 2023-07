Il figlio di Enzo Salvi ha detto sì a Federica: le foto delle nozze

NEWS

Niccolo Maggesi | 12 Luglio 2023

È convolato a nozze il figlio dell’attore Enzo Salvi. Manuel, di professione pizzaiolo e grande appassionato di padel, ha sposato la fidanzata Federica Stazzi, biondissima fotomodella alla quale aveva già promesso amore eterno l’aprile scorso.

Allora, i due avevano condiviso via social alcuni romantici scatti in cui facevano per così dire le prove della cerimonia vera e propria. Cerimonia che si sarebbe poi tenuta solo agli inizi del mese in corso.

Manuel e Federica: il matrimonio del figlio di Enzo Salvi

La coppia si è unita infatti in matrimonio il 2 luglio, alla presenza di amici, genitori e tanti altri parenti, nella prestigiosa chiesa dei santi Silvestro e Martino nel quartiere Monti di Roma.

In seguito neosposii e invitati si sono trasferiti in un locale della campagna romana, dove oltre al rinfresco era allestita anche una sala cinema. Qui gli invitati si sono trasformati in spettatori che, armato di popcorn, hanno assistito alla proiezione di alcuni dei momenti più belli della storia di Federica e Manuel.

L’orgoglio di papà Enzo nel vedere finalmente sistemato il maschio della famiglia era nello sguardo e nel sorriso impresso nelle foto scattate a margine dell’evento, e nelle quali il protagonista di tanti cinepanettoni figura insieme alla compagna Laura Porcu, agli amici Antonella e Nicola, e al press agent Rocco Corsano.

Novella 2000 ha potuto raccogliere alcune di queste foto, che vi mostriamo qui sotto e che ritraggono famiglia e sposi colti nel loro trionfo di felicità.

Enzo Salvi con il figlio Manuel, la moglie Laura, amici e press agent Manuel e Federica si baciano in chiesa

Dopo il matrimonio, Manuel Salvi e Federica sono partiti per la tradizionale luna di miele.

Saliti a bordo di una maestosa nave da crociera, i due stanno navigando nel Mediterraneo alla scoperta di isole e angoli di paradiso dei quali non perdono occasione di esibire ricordi sui loro profili Instagram.

Felicitazioni!