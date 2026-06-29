Filippo Bisciglia, dove vive il conduttore di Temptation Island: tutti i dettagli sulla sua casa

Lo scorso 24 giugno è iniziata l’edizione 2026 di “Temptation Island” che vede come sempre alla conduzione Filippo Bisciglia, ormai volto di riferimento non solo per i fan del reality ma anche per le coppie partecipanti. Un’edizione, questa, che sta già regalando emozioni e plot twist! Ma, lo sapete dove vive il conduttore? Scopriamolo ora insieme!

Filippo Bisciglia, lacrime a “Temptation Island”

Mercoledì 24 giugno è andata in onda la prima puntata di “Temptation Island“, il viaggio nei sentimenti che appassiona ogni estate i telespettatori. Sette le coppie che hanno deciso di mettersi in gioco per capire se il loro è davvero vero amore. Alla conduzione come sempre Filippo Bisciglia che, in una intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, aveva dato qualche anticipazione sull’edizione, invitando i telespettatori a tenere i fazzoletti a portata di mano: “Posso anticiparvi che si si commuoverà tanto, più del passato. Anche io ho pianto più del solito per quello che è successo, per come venivano dette le cose e si percepiva l’amore. Una novità di quest’anno è che il ragazzo più grande ha poco più di 30 anni.” Insomma, una edizione tutta di vivere! Lasciando un attimo da parte la vita professionale, soffermiamoci su quella privata del conduttore: lo sapete dove vive Bisciglia?

Filippo Bisciglia, dove vive il conduttore di Temptation Island?

Classe 1977, Filippo Bisciglia è da anni il conduttore di “Temptation Island“. Ma, dove abita? Il conduttore ha scelto di vivere nella città nella quale è nato, ovvero Roma. Per l’esattezza abita in un attico moderno situato in un quartiere residenziale della Capitale. Per proteggere la sua privacy, Bisciglia non ha mai fornito informazioni sul luogo esatto in cui si trova la sua abitazione. A rivelare qualche dettaglio i più della sua dimora ci ha pensato Leggo, sbriciando tra alcune foto che lo stesso conduttore ha postato su Instagram. Vediamo quindi insieme i dettagli più belli della casa di Filippo Bisciglia.

Filippo Bisciglia, dove vive il conduttore di Temptation Island: tutti i dettagli sulla sua casa

Filippo Bisciglia vive in un attico moderno a Roma, in un quartiere residenziale. Leggo ha svelato qualche dettaglio in più sull’abitazione del conduttore di “Temptation Island”. Partiamo dal salotto, caratterizzato da uno stile moderno ed essenziale. Al centro della stanza un grande divano chiaro, poggiato su pavimento scuro, forse in parquet o effetto legno. Sulla sinistra è presente una zona pranzo con sedie in plexiglass trasparente. Anche la cucina presenta una stile moderno, con mobili essenziali e senza troppi dettagli. Il pezzo forte dell’attico in cui vive Bisciglia sembra però essere il terrazzo, che regala una splendida vista sulla Capitale. Un luogo ideale per rilassarsi, da solo o con gli amici.