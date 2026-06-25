La nuova e attesissima edizione di “Temptation Island” è ufficialmente partita ieri sera, 24 giugno 2026, con la prima puntata andata in onda su Canale 5. Sette sono le coppie che hanno deciso di partecipare al reality dei sentimenti, chi di loro resterà insieme? Chi prenderà strade diverse? Intanto cominciamo col vedere che cosa è successo nella prima puntata, condotta come sempre da Filippo Bisciglia.

Temptation Island 2026, cosa è successo nella prima puntata?

In prima serata su Canale 5 ieri sera, mercoledì 24 giugno 2026, è andata in onda la prima puntata di “Temptation Island“. Come sempre accade, il reality si è aperto con la presentazione delle sette coppie protagoniste di questa nuova edizione e la successiva separazione: fidanzati da una parte, fidanzate dall’altra. Poi ecco l’ingresso delle 13 tentatrici e dei 13 tentatori. Ma, attenzione, durante l’ingresso delle single, Alessandra ha riconosciuto Giada, ovvero una vecchia conoscenza del suo fidanzato Rosario: “Lei ci ha provato con lui, era la mia migliore amica e ci ho litigato.” Effettivamente una volta entrato nel villaggio. Rosario si è avvicinato a Giada, confermando velatamente di conoscerla, con Alessandra che, chiamata nel capanno, è scoppiata in lacrime, definendo il fidanzato “un viscido schifoso.” La puntata si è però concentrata in particolare su due coppie, ovvero quelle formate da Sara e Gabriele e Sabrina e Giovanni.

Temptation Island 2026, la prima puntata: Sara e Gabriele

La prima puntata di “Temptation Island 2026″ si è concentrata, oltre che su Alessandra e Rosario, sulla crisi di due coppie, ovvero quella formata da Sara e Gabriele e quella formata da Sabrina e Giovanni. Soffermiamoci sulla prima. Gabriele è stato infatti chiamato più volte nel capanno per vedere i filmati della fidanzata che, senza perdere tempo, si è avvicinata al single Andrea. Nel video inoltre si vede la 25enne accusare il fidanzato di immaturità, di non avere un lavoro e di usare i soldi dei genitori per farle regali costosi. Gabriele, innamoratissimo a suo dire di lei, non ha trattenuto le lacrime ma ha deciso di non voler chiedere subito il confronto finale.

Temptation Island 2026, la prima puntata: Sabrina e Giovanni

L’altra coppia al centro della prima puntata di “Temptation Island 2026” è quella formata da Sabrina e Giovanni con la ragazza che, parlando con le altre fidanzate, ha rivelato di aver avuto una relazione con un altro uomo, mentre a Giovanni aveva detto che si era trattato solo di una “distrazione.” Sabrina ha anche criticato il compagno, definendolo immaturo e senza ambizioni lavorative. Giovanni, vedendo il filmato, è andato su tutte le furie chiedendo subito a Bisciglia un falò di confronto con la fidanzata. Come sarà andato? Lo scopriremo nella prossima puntata di mercoledì 1 luglio.