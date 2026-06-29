I figli di Britney Spears stanno attirando sempre più attenzione pubblica grazie ai primi passi nel mondo della moda. Sean Preston e Jayden James hanno infatti debuttato sulle passerelle internazionali, partecipando alla sfilata di Vetements durante la Paris Fashion Week. La loro apparizione ha segnato un momento significativo, mostrando non solo uno stile personale già definito, ma anche l’inizio di una possibile carriera nel fashion system.

Il desiderio inatteso di Britney Spears: “Spero che un giorno possa avere un altro figlio”

Non smette di attirare attenzione Britney Spears, che anche in una fase apparentemente più stabile della sua vita continua a condividere riflessioni intime e inattese. In occasione del Father’s Day americano del 21 giugno, la cantante ha pubblicato su Instagram alcuni video in cui balla nella sua abitazione indossando un abito giallo e un cappello fedora, accompagnati da un pensiero che ha subito acceso il dibattito online: il desiderio di allargare la famiglia.

Nel filmato appare sorridente mentre tiene tra le mani una piccola chitarra acquistata in Messico. Proprio da quell’oggetto nasce una riflessione personale che ha colpito i fan. Nella didascalia ha scritto: “È una giornata molto emozionante per me. Le chitarre mi ricordano gli alieni bambini, hanno corde così delicate. Si dice che la musica sia il linguaggio degli angeli. Ho comprato questa chitarra in Messico sperando che un giorno possa avere un altro figlio“.

Un pensiero che si inserisce in una fase di maggiore introspezione per la popstar, madre di Sean Preston e Jayden James, nati dal matrimonio con Kevin Federline. Dopo anni complessi nei rapporti familiari, negli ultimi tempi si è assistito a un progressivo riavvicinamento, con momenti condivisi anche sui social che hanno segnato una nuova serenità.

Il figlio di Britney Spears conquista Parigi: il debutto a sorpresa di Jayden James in passerella

Parallelamente alla vita privata, i figli di Britney stanno costruendo un proprio percorso lontano dall’ombra della fama materna. Sean Preston e Jayden James hanno recentemente debuttato sulle passerelle della Paris Fashion Week, sfilando per la collezione primavera/estate 2027 di Vetements. L’apparizione ha attirato grande attenzione, soprattutto per lo stile diverso dei due fratelli: Sean con un soprabito in raso, camicia e cravatta abbinati a jeans, Jayden con una canottiera bianca e pantaloni in denim con cintura in pelle.

Non si è trattato del primo passo nel mondo della moda: Jayden aveva già partecipato a un evento di Dior a Los Angeles, condividendo la scena con nomi internazionali come Miley Cyrus e Sabrina Carpenter. Anche al di fuori delle passerelle, i due ragazzi mantengono uno stile molto personale, tra streetwear californiano e apparizioni più curate, segno di un’identità in costruzione.

Britney Spears tra ripartenza e fragilità: il percorso di rinascita e il ruolo di Jayden

La fase recente della vita della cantante è stata segnata da fragilità ma anche da tentativi concreti di ricostruzione. Dopo il ricovero, Britney ha condiviso un video con Jayden ringraziando i fan e mostrando un atteggiamento più positivo. In seguito, una fonte citata da PageSix ha dichiarato: “Le cose stanno andando davvero bene. È sana, felice e si sente molto positiva ed entusiasta di ricominciare da capo. La rehab è stata un’ottima opportunità per lei di ritrovare il proprio equilibrio. Guarda al futuro con ottimismo“.

In questo contesto si inserisce anche la crescente maturità di Jayden, che in un’intervista precedente aveva affermato: “Penso che la mamma abbia faticato a dare attenzione a entrambi e a mostrarci lo stesso amore. Ma penso al cento per cento che la situazione possa essere risolta. Ci vorrà solo molto tempo e impegno. Voglio solo che migliori mentalmente“.

Più recentemente, il giovane è stato avvistato a West Hollywood nei pressi della Laugh Factory, in un’uscita informale con amici, mostrando un look streetwear sobrio e contemporaneo. Intercettato dai reporter di TMZ, ha evitato dichiarazioni dirette sulle condizioni della madre, limitandosi a un cenno di assenso prima di allontanarsi. Un gesto interpretato come segno di discrezione e protezione verso la vita privata familiare.

Tra apparizioni pubbliche, silenzi e nuovi inizi professionali, la famiglia Spears continua dunque a muoversi in un equilibrio fragile ma in evoluzione, dove ogni gesto pubblico sembra raccontare una fase diversa di un percorso ancora in pieno svolgimento.