A X Factor Simona Ventura l’aveva scoperta, ieri Giusy Ferreri ha dedicato a lei e Giovanni Terzi, Non ti scordar mai di me

Durante le nozze da sogno di Simona Ventura e Giovanni Terzi celebrate ieri, tra gli ospiti anche Giusy Ferreri. La cantante, che è stata scoperta dalla conduttrice a X Factor, ha fatto una dedica ai neo sposi e ha cantato per loro. Tra i brani, Non ti scordar mai di me.

Giusy Ferreri e la dedica a Simona Ventura

La giornata di ieri Simona Ventura e Giovanni Terzi non la dimenticheranno mai. Questo perché dopo sei anni d’amore la conduttrice e il giornalista si sono ufficialmente sposati, circondati dall’affetto di parenti e amici. Un evento che ha visto la presenza anche di tantissimi volti noti, da Milly Carlucci (testimone della Ventura) a Valeria Marini (che ha invece conquistato il bouquet). Ma non solo.

Nel giardino del Grand Hotel di Rimini, dopo la cerimonia è iniziata la festa tra musica e del buon cibo. Un menù, quello scelto da Simona Ventura e Giovanni Testi, a base di pesce ha accompagnato gli invitati verso la serata e una torta nuziale a cinque piani è stata posizionata in spiaggia con un meraviglioso gioco di luci. C’è stato però un altro momento molto emozionante. Ovvero quando Giusy Ferreri si è esibita per gli sposi in primis, oltre che per gli invitati.

Come mostrato da questo video di Chi, condiviso da Simona Ventura, la cantante ha cantato sulle note di alcuni brani celebri della sua carriera e in particolare ha dedicato alla coppia, “Non ti scordar mai di me”.

Giusy Ferreri canta al matrimonio di Simona Ventura pic.twitter.com/Y7qfcbGt4P — disagiotv (@disagio_tv) July 7, 2024

Sia Giovanni Terzi che Simona Ventura si sono lasciati trasportare dalla musica e parole e insieme a Giusy Ferreri hanno cantato a squarciagola con lei.

Un momento che ha fatto il giro dei social e ha emozionato tutti i presenti. Ricordiamo infatti che la cantante è stata una delle scoperte di Simona Ventura a X Factor in passato. Era il 2008 e Giusy Ferreri si era classificata seconda nel talent show.