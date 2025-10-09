Maria De Filippi avrebbe tentato di far riconciliare Filippo Bisciglia e Pamela Camassa con una cena, ma la rottura resta definitiva

Dopo la rottura tra Filippo Bisciglia e Pamela Camassa, Maria De Filippi avrebbe tentato un gesto per farli riavvicinare. Secondo il settimanale Diva e Donna, i tre sono stati visti a cena insieme per evitare l’addio. Ecco cosa è emerso.

Filippo Bisciglia e Pamela Camassa, Maria sarebbe intervenuta

È passato poco più di una settimana dall’annuncio ufficiale della rottura tra Filippo Bisciglia e Pamela Camassa, ma ora emergono nuovi dettagli che aggiungono sfumature inaspettate alla vicenda. A quanto pare, Maria De Filippi avrebbe tentato personalmente di intervenire per provare a evitare la separazione definitiva tra i due.

A lanciare l’indiscrezione è il settimanale Diva e Donna. La rivista ha pubblicato in copertina alcune foto esclusive di una cena tra la conduttrice, Filippo Bisciglia e Pamela Camassa.

Il titolo del servizio è eloquente: “Maria ha provato a salvare il nostro amore”, con il sottotitolo che chiarisce l’intento della serata: “Una cena per evitare l’addio”.

Secondo quanto riportato, l’incontro pare avesse come fine e intento quello di ricucire il rapporto tra la coppia, che da poco ha comunicato pubblicamente la fine della relazione. Tuttavia, nonostante il tentativo, la frattura tra i due sembrerebbe ormai insanabile. Al momento, non ci sono segnali di riavvicinamento e il distacco appare definitivo.

L’indiscrezione

Certo è che Maria De Filippi, da tempo molto vicina a Filippo Bisciglia sia sul piano professionale che personale, avrebbe agito per affetto e stima. Tuttavia, in assenza di conferme dirette dai protagonisti, non si può escludere che la cena possa essere stata dettata anche da motivazioni diverse.

Sulla rottura, invece, rimane ancora un certo riserbo. Né Filippo Bisciglia né Pamela Camassa hanno spiegato pubblicamente le ragioni della separazione dopo 17 anni insieme.

Alcune indiscrezioni, pubblicate da Nuovo TV, parlano di una crisi che pare andasse avanti da tempo. Un’amica vicina a Pamela avrebbe rivelato che “i due erano diventati ormai come fratello e sorella”. Ed è per questo che avrebbero scelto di prendere strade diverse.

E anche se il tentativo di Maria De Filippi non sembra aver dato i risultati sperati, resta comunque l’importanza del gesto verso Filippo Bisciglia e Pamela Camassa.