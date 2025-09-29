Dopo 17 anni d’amore arriva un comunicato che spiazza: Filippo Bisciglia e Pamela Camassa si sono lasciati.

Filippo Bisciglia e Pamela Camassa si sono lasciati

Pensavamo si trattasse di uno scherzo, ma le loro parole non mentono. Dopo 17 anni d’amore, Filippo Bisciglia e Pamela Camassa si sono lasciati. Una notizia che ha colto tutti di sorpresa. Il comunicato è arrivata direttamente dai diretti interessati attraverso due storie Instagram su sfondo nero su scritta bianca, in cui entrambi hanno confermato la separazione.

LEGGI ANCHE: Flavio in difficoltà lascia lo studio, Cristiana rincorre un corteggiatore: le anticipazioni di Uomini e Donne del 29 settembre

“È da un po’, dopo 17 anni io e Pamela abbiamo deciso di intraprendere strade diverse pur volendoci bene”, ha scritto Filippo Bisciglia.

Pamela Camassa ha usato parole molto simili, aggiungendo: “Abbiamo aspettato un po’ prima di annunciarlo, ma dopo 17 anni intensi e pieni di vita insieme, io e Filippo abbiamo deciso di separare il nostro cammino pur volendoci davvero tanto bene”.

Storie Instagram di Filippo Bisciglia e Pamela Camassa

Un addio pacato, fatto di rispetto e affetto reciproco da parte di entrambi, ma che ha lasciato un alone di malinconia tra i fan della coppia di Filippo Bisciglia e Pamela Camassa. Nessuno, infatti, si aspettava una rottura, specialmente dopo le dichiarazioni d’amore rilasciate da Bisciglia solo pochi mesi fa, durante il tour promozionale del programma Temptation Island, che conduce con successo da anni.

Quando gli era stato chiesto se avesse mai notato qualche single interessante durante le riprese, Filippo Bisciglia aveva risposto con sincerità e ironia: “Ogni tre minuti! Poi però torno alla realtà e la mia realtà è Pamela, con cui sto da diciassette anni. Per altro lei mi segnala i single che le piacciono di più. Ma anche per questo siamo solidi. E soprattutto lo siamo perché siamo una coppia ironica, giocosa, ci prendiamo in giro.”

LEGGI ANCHE: Andreas Muller e Veronica Peparini si sono sposati, le prime immagini (VIDEO)

Oggi Filippo Bisciglia e Pamela Camassa si sono lasciati. Ricordiamo che non si sono mai sposati e non hanno avuto figli, pur avendo spesso parlato del desiderio di formare una famiglia. La loro relazione è sempre sembrata stabile, complice, fondata su affetto sincero e divertimento. Erano molto amati dal pubblico e forse è proprio questo oggi la notizia ha lasciato tutti sorpresi.