Denise Farina, ex di Temptation Island, ha risposto alle voci che la volevano coinvolta nella rottura tra Filippo Bisciglia e Pamela Camassa. In una storia Instagram ha risposto ai gossip.

Temptation Island, fidanzata risponde ai gossip

Anche se l’ultima edizione di Temptation Island è ormai finita da tempo, ma le curiosità del pubblico non si sono ancora placate. Protagonista molto chiacchierata è Denise Farina, la 36enne siciliana che ha partecipato al programma con il suo ormai ex fidanzato Marco.

Durante il percorso nel reality dei sentimenti, molti spettatori hanno notato del feeling tra Denise e il conduttore Filippo Bisciglia, soprattutto in quei momenti delicati in cui lei cercava conforto durante i falò di confronto a Temptation Island. I presunti sguardi e la complicità tra i due non sono passati inosservati, e ora che Filippo ha annunciato la fine della sua lunga storia d’amore con Pamela Camassa, c’è chi ha collegato i due eventi.

Nelle ultime ore, Denise ha deciso di rispondere in prima persona alle tante domande ricevute su Instagram. Tra queste, anche quella che ipotizzava un suo coinvolgimento nella separazione tra Filippo e Pamela. La risposta della fidanzata di Temptation Island, però, è stata chiara e anche piuttosto divertita ai gossip:

“Mah raga, io non mi sono mai espressa, però questa cosa mi fa troppo ridere. Ma dove lo avete visto? Io non mi sono mai più vista con Filippo e non c’entro niente con la sua separazione. Non so nulla.”

Una smentita netta, che arriva proprio mentre il pubblico continua a interrogarsi sulle cause della rottura tra Filippo Bisciglia e Pamela Camassa (sebbene siano emerse indiscrezioni), una coppia amatissima e unita da ben 17 anni. La separazione è stata annunciata a fine settembre e ha colto tutti di sorpresa, dato che i due non avevano mai lasciato intendere crisi profonde.

Nonostante il clamore, né Filippo né Pamela hanno rilasciato ulteriori dichiarazioni, scegliendo di mantenere il riserbo. Ora anche la fidanzata di Temptation Island ha voluto chiarire la sua posizione, chiudendo definitivamente la porta a ogni ipotesi su un suo presunto coinvolgimento nella vicenda.